洛城華裔女孩 紐約華埠開書店尋夢

余夢和每個進店的讀者都像朋友一樣交談。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠 茂比利街(Mulberry St.)是殯葬行業聚集的區域，通常停滿了黑色的禮賓車與白字黑字寫成的逝者名；然而也就是在這樣一條街道上，在華埠老牌店鋪接連關閉的大背景下，27歲的加州女孩余夢卻在疫情中開設了獨具特色、主推少數族裔作家作品的書店 「Yu and Me Books」，給社區注入新希望。

書店上周正式開門迎客，每天余夢都站在櫃台內滿眼是笑的招呼每一位走進來的讀者，「這對我來說就像是一場夢。」余夢說，把書店開在華埠，讓這裡越來越有自己的特色，讓人們除了美食還能再多一個目的地。

茂比利街44號的前身是一家殯葬用品店，從籌款到如今全市第一家亞裔 女性經營的書店開業，余夢用了七個月的時間；走進書店，木質的吧台，松果調的蠟燭香，牆上掛著她給自己寵物狗畫的卡通畫和已故攝影師李揚國(Corky Lee)的一些作品；書店最後方還有一間小巧精緻的閱讀室，暗紅色的四壁、一把皮椅，像是走進了冬日溫暖的客廳，只待斟茶翻書。

外面，每一個推門而入的顧客都像是余夢的朋友，他們詢問書售的情況、舊書版本找尋、向她推薦最近讀到的好書；余夢都會一一記下，以便將來能和更多讀者分享。

「我從來都不喜歡辦公室的工作。」余夢說，從柏克萊加大畢業後她基於專業成為一名化學工程師，「為了是讓媽媽驕傲吧，她喜歡我的工作頭銜。」

就像如今的書店名「Yu and Me Books」一樣，Yu也是媽媽的姓氏，Y和M是她和媽媽共同的姓名縮寫；和所有華裔孩子一樣，余夢最大的心願就是看到父母開心。

從洛杉磯搬來紐約才滿三年，疫情的發生也改變了她對待人生的態度，在店內一個特別的書架上，擺著余夢手寫的一段話：「謹以此紀念我最好的朋友James Macdonald，他不幸在2020年去世，但他的愛、熱情以及對閱讀的渴望感染了身邊的每一個人；書架上放的，是他和朋友們的一些最愛，如果你找到了喜歡的，也請別吝惜和我們分享你的看法！」

余夢說，這位摯友是自己決心開設書店的初衷，「我們都是對書籍如醉如癡的人，經常互換讀到的好書，分享閱讀後的想法，也從不局限題材，只要朋友推薦，都會拿來埋頭讀完。」

余夢如今除了經營書店外，還保持著全職工作的狀態；早上5時工作至中午，她前往書店開門，晚上閉店後還要處理剩下的工作至深夜，而就是這樣忙碌的工作狀態下，依然能看到她臉上不減的笑顏。

今年5月，余夢在籌款網站發布了書店的籌款信息，前期預算已經花光了她所有的積蓄，「說實話，我不覺得自己能籌到什麼錢，也許是來自我媽和我男朋友的500元，僅此而已。」她笑談。

但令人意想不到的是，她如今的籌款頁面已籌集到1萬7000元，「當我的小心願變成了許多人的期待，這才讓我明白，華埠是多麼需要這樣一個地方。」

店內的所有書籍都由余夢親自挑選，「只要你說名字，我就能知道」，她也更希望藉此展示更多元的亞裔文化和亞裔作家的作品，目前已有不少作者希望在書店進行簽售活動。

余夢說，當人們走進書店的時候，想要讓他們看到這裡擁有多元化的作者和故事，尤其是那些常被忽視的移民的故事；「關注在那些可能覺得自己是異類的人，可能覺得自己並不屬於這裡的人；當他們看到書架上的故事時，他們就在這裡有了一席之地。」

「我的夢想是創造一個社區空間，人們可以坐下來分享熱情、思考改變，現如今文學空間在人們的生活中極其匱乏，而Yu and Me Books就是一個允許人做夢的地方。」她說。