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洛城華裔女孩 紐約華埠開書店尋夢

記者張晨／紐約報導
余夢和每個進店的讀者都像朋友一樣交談。(記者張晨／攝影)
余夢和每個進店的讀者都像朋友一樣交談。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)是殯葬行業聚集的區域，通常停滿了黑色的禮賓車與白字黑字寫成的逝者名；然而也就是在這樣一條街道上，在華埠老牌店鋪接連關閉的大背景下，27歲的加州女孩余夢卻在疫情中開設了獨具特色、主推少數族裔作家作品的書店「Yu and Me Books」，給社區注入新希望。

書店上周正式開門迎客，每天余夢都站在櫃台內滿眼是笑的招呼每一位走進來的讀者，「這對我來說就像是一場夢。」余夢說，把書店開在華埠，讓這裡越來越有自己的特色，讓人們除了美食還能再多一個目的地。

茂比利街44號的前身是一家殯葬用品店，從籌款到如今全市第一家亞裔女性經營的書店開業，余夢用了七個月的時間；走進書店，木質的吧台，松果調的蠟燭香，牆上掛著她給自己寵物狗畫的卡通畫和已故攝影師李揚國(Corky Lee)的一些作品；書店最後方還有一間小巧精緻的閱讀室，暗紅色的四壁、一把皮椅，像是走進了冬日溫暖的客廳，只待斟茶翻書。

外面，每一個推門而入的顧客都像是余夢的朋友，他們詢問書售的情況、舊書版本找尋、向她推薦最近讀到的好書；余夢都會一一記下，以便將來能和更多讀者分享。

「我從來都不喜歡辦公室的工作。」余夢說，從柏克萊加大畢業後她基於專業成為一名化學工程師，「為了是讓媽媽驕傲吧，她喜歡我的工作頭銜。」

就像如今的書店名「Yu and Me Books」一樣，Yu也是媽媽的姓氏，Y和M是她和媽媽共同的姓名縮寫；和所有華裔孩子一樣，余夢最大的心願就是看到父母開心。

從洛杉磯搬來紐約才滿三年，疫情的發生也改變了她對待人生的態度，在店內一個特別的書架上，擺著余夢手寫的一段話：「謹以此紀念我最好的朋友James Macdonald，他不幸在2020年去世，但他的愛、熱情以及對閱讀的渴望感染了身邊的每一個人；書架上放的，是他和朋友們的一些最愛，如果你找到了喜歡的，也請別吝惜和我們分享你的看法！」

余夢說，這位摯友是自己決心開設書店的初衷，「我們都是對書籍如醉如癡的人，經常互換讀到的好書，分享閱讀後的想法，也從不局限題材，只要朋友推薦，都會拿來埋頭讀完。」

余夢如今除了經營書店外，還保持著全職工作的狀態；早上5時工作至中午，她前往書店開門，晚上閉店後還要處理剩下的工作至深夜，而就是這樣忙碌的工作狀態下，依然能看到她臉上不減的笑顏。

今年5月，余夢在籌款網站發布了書店的籌款信息，前期預算已經花光了她所有的積蓄，「說實話，我不覺得自己能籌到什麼錢，也許是來自我媽和我男朋友的500元，僅此而已。」她笑談。

但令人意想不到的是，她如今的籌款頁面已籌集到1萬7000元，「當我的小心願變成了許多人的期待，這才讓我明白，華埠是多麼需要這樣一個地方。」

店內的所有書籍都由余夢親自挑選，「只要你說名字，我就能知道」，她也更希望藉此展示更多元的亞裔文化和亞裔作家的作品，目前已有不少作者希望在書店進行簽售活動。

余夢說，當人們走進書店的時候，想要讓他們看到這裡擁有多元化的作者和故事，尤其是那些常被忽視的移民的故事；「關注在那些可能覺得自己是異類的人，可能覺得自己並不屬於這裡的人；當他們看到書架上的故事時，他們就在這裡有了一席之地。」

「我的夢想是創造一個社區空間，人們可以坐下來分享熱情、思考改變，現如今文學空間在人們的生活中極其匱乏，而Yu and Me Books就是一個允許人做夢的地方。」她說。

余夢最好的朋友James Macdonald2020年去世，店中一個書架專門用來...
余夢最好的朋友James Macdonald2020年去世，店中一個書架專門用來紀念他。(記者張晨／攝影)
在洛杉磯長大的華裔女孩余夢在曼哈頓華埠開設了全市首家亞裔女性經營書店。(記者張晨...
在洛杉磯長大的華裔女孩余夢在曼哈頓華埠開設了全市首家亞裔女性經營書店。(記者張晨／攝影)
吧台後面是余夢的畫作和華埠人士的代表作。(記者張晨／攝影)
吧台後面是余夢的畫作和華埠人士的代表作。(記者張晨／攝影)
書店後面還設有一個小巧精緻的閱讀室。(記者張晨／攝影)
書店後面還設有一個小巧精緻的閱讀室。(記者張晨／攝影)

書店 華埠 亞裔

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