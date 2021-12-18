紐約市單日確診破萬 檢測排長龍

紐約街頭再現民眾大排長龍檢測的場景。（記者金春香／攝影）

節日將近，17日最新數據顯示，紐約市 新冠檢測 陽性率持續攀升，單日新增超過1萬例，全州更新增逾2萬1000例，創下疫情 爆發以來新高，街頭再現民眾大排長龍檢測的場景，部分民眾要等數小時才能完成檢測；因疫情反彈，全市三所學校暫時關閉，紐約無線電城的火箭女郎(Rockettes)表演宣布全面停演。

根據州府數據，截至16日，全市新增1萬286例新冠病例，發現32例Omicron變種病毒感染，全州新增2萬1027病例，共有178例Omicron感染；州內的七天陽性率達5.73%，3839染疫者入院治療，60人因病重不治身亡。

由於疫情的反彈，紐約市街頭再現去年大排長龍檢測的場景，以布碌崙(布魯克林)皇冠高地(Crown Heights)一處檢測站為例，逾百人在此處等待檢測；一些民眾表示，隊伍移動緩慢，等待數小時才能完成檢測。

市府還為此開通網站https://tinyurl.com/2p8mzfxm，幫助市民預估等待時間。

此外，布碌崙鷹派青年學院(Eagle Academy for Young Men)、布朗士的公立第18小學以及皇后區Robert E. Peary學校因疫情關閉；市教育局表示，三所學校暫定明年1月3日重新開放。

疫情的蔓延還導致部分演出叫停，除數部百老匯劇目臨時取消演出外，紐約無線電城的「火箭女郎」主辦方17日宣布，因演職員出現突破性染疫，導致人員不足，也怕更多人感染，決定取消整個節日季的演出。

對此，市長白思豪(Bill de Blasio)17日在採訪中表示，他不認同紐約市重新實施去年「居家避疫令」與宵禁，並指出這些規定一度摧毀了許多民眾的生計，「我們不會像昨天一樣，這不是2020年的3月，我們(紐約市)是全美接種疫苗最廣泛的地區之一」。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示，新冠疫情在冬季的反彈，提醒民眾疫情尚未結束，並呼籲居民盡快接種疫苗。

為了避免疫情擴散，市府計畫發放100萬個免費KN95口罩、50萬套居家自我檢測包，並將啟動宣傳活動，呼籲民眾接種補強針，同時也將對室內口罩令和強制接種令加強執法。