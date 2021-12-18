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女華警殺情敵 警方被指疏漏…死者父母聘律師調查

記者張晨／紐約報導
24歲死者梁嘉米遭華裔女警吳依凡槍殺。(取自GoFundMe網站)
24歲死者梁嘉米遭華裔女警吳依凡槍殺。(取自GoFundMe網站)

布碌崙(布魯克林)日落公園72分局華裔女警吳依凡(Yvonne Wu)因三角戀情，開槍殺害24歲的情敵梁嘉米(Jamie Liang，姓名皆音譯)一案震驚華社；死者父母17日接受「紐約每日新聞」採訪時表示，他們已經聘請律師展開調查，認為警方在案發後沒有及時趕到而耽誤了最佳搶救時間，且市警明知吳依凡有心理健康問題的情況下仍允許其配槍，作法存在疏漏。

梁嘉米父母向「紐約每日新聞」展示的一段案發時的視頻顯示，10月13日晚，吳依凡在開槍後逕自離開了現場；隨後兩名警察上門敲了敲案發地的房門，但因無人應答所以也離開了；畫面顯示，18分鐘後才有多個急救人員衝了進去。

「我想門是沒鎖的。」梁嘉米的父親梁英說，「如果他們第一時間趕到，我女兒就能得救，20多分鐘會有很大的不同。」

吳依凡23歲前女友李珍妮也遭開槍射擊，但肺部和動脈被擊中，倖免於難；在槍擊案發生前一個月，她和吳依凡分手。

梁家聘請的律師魯賓斯坦(Sanford Rubenstein)表示，市警在明知吳依凡正遭受心理健康問題困擾時仍允許她持有武器負這點上存在失責。

「我們將對市警在招聘、留用、培訓和監督吳依凡上存在的疏漏進行獨立調查。」他說，吳依凡使用其工作配槍對兩名受害者射擊。

魯賓斯坦補充道，「我們還得到消息稱，在槍擊案發生前，吳依凡的上司還因為她分手後的情緒問題而給她放了假。」

17日布碌崙高等法院的一名法官下令對吳依凡進行精神評估，以確定她是否適合受審。

警方稱，吳依凡案發當晚通過未上鎖的後門進入了李珍妮位於班森賀的家；據二人的朋友表示，二人分手後，吳依凡仍堅持留下李珍妮家的鑰匙。

據一名執法人員透露，31歲的吳依凡在現場對警察說，「我槍殺了他們兩人，槍在裡面，你可以帶我進去。」

梁英稱，他與家人的首要任務是讓吳依凡為他女兒的死負責，「她冷血的殺害了別人的至親，就應該為此付出最大的代價。」

警察 布碌崙 心理健康

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