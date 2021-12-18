陳倩雯榮休 人瑞中心辦感恩歡送會

人瑞中心舉辦陳倩雯榮休暨感恩大會。(記者張晨/攝影)

影音來源：記者張晨

華策會人瑞中心於17日舉行市議員陳倩雯榮休歡送大會，超百名社區人士、民選官員及中心耆老出席，表達他們對陳倩雯為社區服務十餘年、且在職期間經常前來探望長者的不捨之情。

人瑞中心主任伍寶玲表示，2009年陳倩雯以86%的得票率當選，成為紐約市第一位亞裔 女市議員，並且三度連任，成為許多希望從政的亞裔女性的榜樣。

「當時社區大舉歡，因為她除了服務社區多年，也深知社區最急切的需要。」伍寶玲說，事實也證明了陳倩雯在職的12年來，對華埠 社區照顧有嘉，尤其對非營利機構，「她明白這些機構服務眾多移民家庭，維持運作不易。」

華策會首席執行官何永康表示，陳倩雯十幾年來大力爭取建設老人中心、美化街道，任內成功向市府爭取到將國父孫中山銅像永久安置在哥倫布公園；近期更為華埠向紐約州府爭取到2000萬的「下城振興基金」，非營利組織的代表也會和社區領袖、民代一起探討開發華埠的發展機遇與項目。

陳倩雯表示，建立更多可負擔住房和老人公寓、興建文化和藝術場所、擴大綠地面積，都是她這些年的工作重點；在吸引更多遊客的同時，也為華埠居民和每日從紐約各地來這裡上班、享受文娛活動的大紐約地區120多萬紐約民眾提供更好生活。

她感謝這些年鄰里機構的支持，「當我並不能完成預期目標的時候，你們依舊在旁，我不管何時都會盡最大的努力為社區謀求福祉。」

人瑞中心攜百名耆老，寄以萬千心意祝福即將離任的陳倩雯日後幸福快樂，並經常回來與長者們同樂；感恩大會當日有耆老們表演舞台劇 、朗誦表演等節目。