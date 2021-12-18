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紐約客談／華社覺醒 靠政治參與改寫在美命運

紐約客談

華人近幾年在美的處境艱難，去年在新冠疫情和針對亞裔仇恨犯罪的夾縫中生存，今年華社則是屢被市府針對，各種建遊民收容所、不被大多數人所接納的社區改革計畫，三地華社都被鎖定、無一幸免；這種境況帶來的唯一好處則是華社的覺醒，明白要改寫命運就要進入主流社會，並從最有決策權的政治圈下手，認真看待華人參政議政這回事。

布魯克林8大道面臨改單行道、建遊民收容所等系列議題時，示威者在嗆市府沒有做社區溝通、堅決反對項目進行的同時，也開始在街頭宣導民眾要積極參政；在示威場地擺設一張桌子，用各種方言宣導，呼籲登記成為選民，在每次選舉時都要了解候選人的政綱，投選給符合心意、懂得為華人發聲的民選官員。

儘管部分華人早前便意識到這點，但到了現在才終於採取行動，將這個觀念在社區普及化；與其在事情發生後被動抗議，應通過積極投票率，告誡政客華社不好惹。

17日在布魯克林召開的「十年紐約華人參政展望」發布會也說明了華人的覺醒，感嘆美國每年通過無數法案，卻沒有能保障亞裔的立法；歸根結底亞裔更能明白族群的遭遇，能推出一名代表，必然會提出對華人更友善的政策。

華社存在眾多社區僑團，能給社區做到「添磚加瓦」的作用，趁著華人因市府不公待遇而情緒高漲的時機，將這些消息傳給原先不了解主流影響力的人；凝聚社區的力量，由「口號」轉換成「行動」，並視美國為真正的家園，一旦社區內意識到這種改變的人愈來愈多，改善其處境的進步就真的在展開中。

（紐約客談，每周二至周六見報）

華人 亞裔 布魯克林

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