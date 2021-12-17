馬桂英被砸昏迷至今 檢方拒絕嫌犯保釋

馬桂英因遭佩雷斯用石頭攻擊頭部，昏迷至今。(謝宜宏提供)

33歲遊民佩雷斯(Elisaul Perez)涉嫌用石頭砸傷華女馬桂英頭部，導致受害人左腦永久性損傷，至今昏迷，日前被大陪審團以一級攻擊等罪名起訴；皇后區 檢方16日表示，現有的證據尚不能證實被告涉仇恨犯罪 ，鑒於他前科累累，檢方將反對他在受審期間保釋，若其定罪，恐面臨最高達25年刑期。

根據警方消息，33歲遊民佩雷斯(Elisaul Perez)於感恩節後的上午，與居住在皇后區可樂娜38大道附近的馬桂英發生口角，後用一個大石頭，從背後攻擊了對方的頭部；馬桂英被攻擊後，失去知覺，送醫搶救五小時才脫離生命危險，至截稿前仍未甦醒。

馬桂英的友人謝宜宏表示，馬桂英本月初肺部感染，接上呼吸器並注射抗生素後，才脫離危險，日前被轉移至手術恢復病房，已多日未被醫院允許探望；他說，馬桂英曾摘除一個腎臟，她的丈夫高占新每日期待妻子早日甦醒，「醫生沒有說她醒不來，但將是一個長期過程」。

佩雷斯1日被大陪審團以一級攻擊他人致殘、一級蓄意攻擊、二級攻擊與四級非法持有武器的罪名起訴，15日移送至皇后區紐約州高等法庭上庭，法官潘迪特-杜蘭特(Ushir Pandit-durant)拒絕被告保釋，還押其至21日上庭受審。

被告此次被捕前曾有14次被捕紀錄，僅在過去一年內，他有至少九起不同的案件尚在審理中，包括搶劫、攻擊與公然猥褻罪等，他曾在今年9月，涉嫌用一塊木頭從背後攻擊了另一名亞裔女性，但僅以三級攻擊的輕罪指控。

皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，根據保釋金改革法案，若被告涉嫌輕罪或非暴力犯罪 ，允許其代表律師為當事人申請保釋；不過，她也說，佩雷斯此次涉嫌攻擊受害人至重傷，鑒於被告此次的控罪以及犯罪紀錄，檢方會在他受審期間反對其申請保釋。

凱茲說，案發當天佩雷斯聲稱，他因馬桂英「打擾」他睡覺，才攻擊對方，尚未沒有證據顯示他針對受害人的族裔作案，不能以仇恨犯罪控罪；她表示，被告雖未以仇恨犯罪的罪名起訴，但仍面臨一級攻擊等重罪起訴，若罪成，將被囚五到25年。