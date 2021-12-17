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皇后區檢察官承諾 不問受害人移民身分

記者牟蘭／紐約報導
皇后區檢察官凱茲16日在亞裔媒體圓桌會議上表示，當局不會詢問受害人的移民身分，承諾嚴打仇恨犯罪。(視頻截圖)
皇后區檢察官凱茲16日在亞裔媒體圓桌會議上表示，當局不會詢問受害人的移民身分，承諾嚴打仇恨犯罪。(視頻截圖)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)16日在亞裔媒體圓桌會議上表示，當局不會詢問受害人的移民身分，也會嚴打仇恨犯罪，呼籲受害人第一時間報警求助；她補充，即使被告不能以仇恨犯罪提控，當局也會根據涉嫌的罪名，維護司法正義。

這是凱茲首次為亞裔媒體舉辦線上圓桌會議，她表示，去年1月接任皇后區檢察官後，3月疫情爆發，法院一度停擺，隨後通過遠程與線下結合的方式，處理相關罪案，嚴打犯罪。

以近期的案件為例，凱茲說，當局通過蒐集證據，大陪審團裁定三名華裔因今年7月涉嫌搶劫長島蘇福克郡一間倉庫，以四項一級與二級搶劫等罪起訴；此外，華裔馬桂英受到攻擊後，檢方立即以一級攻擊等罪名提控嫌犯，若罪成被告恐囚五到25年。

對於仇恨犯罪，凱茲表示已專門成立相關部門，曾舉辦多場線上講座，由助理檢察官講解仇恨犯罪，她呼籲受害人在第一時間報警求助；她補充，即使無法以仇恨犯罪起訴被告，當局也會根據相關證據提控。

凱茲指出，皇后區檢方不會詢問受害者的移民身分，若受害人不諳英文，還可提供語言協助；她說，檢方聘請了專門的移民律師處理移民案件。

此外，凱茲表示，皇后區檢方過去一年內嚴打非法槍枝，曾舉辦多場活動有償回收槍枝，減少槍擊案；她說，近期發現幽靈槍枝，許多不法分子通過分裝槍枝的零件銷售給他人，「無論是在地下室，還是公寓發現這些幽靈槍枝，我們都會立即沒收，避免流入市場」。

凱茲補充，皇后區檢方重視亞裔社區，去年曾在線上舉辦農曆新年慶典、防詐騙、反人口販運與家暴的講座；節日季將近，她提醒民眾，皇后區檢方不會通過電話致電民眾索要財物，呼籲民眾謹防騙局。

凱茲在亞裔媒體圓桌會議上表示，當局不會詢問受害人的移民身分，承諾嚴打仇恨犯罪。(...
凱茲在亞裔媒體圓桌會議上表示，當局不會詢問受害人的移民身分，承諾嚴打仇恨犯罪。(視頻截圖)

皇后區 仇恨犯罪 移民

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