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地鐵站遭鎖喉 亞裔女模特：慶幸還活著

記者金春香／紐約報導
警方仍在搜尋攻擊和搶劫泰國女子Bew Jirajariyawetch的嫌犯。（市警提供）
警方仍在搜尋攻擊和搶劫泰國女子Bew Jirajariyawetch的嫌犯。（市警提供）

上月在曼哈頓中城先鋒廣場(Herald Square)地鐵站被攻擊和搶劫的亞裔女子日前發聲，她是今年夏天剛從泰國搬到紐約的23歲模特Bew Jirajariyawetch，回憶起當晚的恐怖經歷，仍心有餘悸，「我只慶幸自己還活著」，她希望警方盡快拘捕嫌犯。

亞裔模特Jirajariyawetch在地鐵站被攻擊，面部布滿傷痕。(取自推特)
亞裔模特Jirajariyawetch在地鐵站被攻擊，面部布滿傷痕。(取自推特)

根據警方消息，案件發生於11月22日凌晨4時30分左右，位在34街先鋒廣場北向行駛的F線站台上，Jirajariyawetch遭一非洲裔男子從後勒住脖子，隨後拖拽至五米遠的樓梯間搶劫，在掙扎中她還被歹徒觸摸私處。

根據「紐約郵報」對Jirajariyawetch的採訪，她當晚和朋友看完歌手Daboyway的演唱會，在地鐵站等車返回皇后區的住所，被施暴者從後面捂住口鼻和眼睛拖拽，無法發聲，「當時好希望自己能喊出聲來」。

整個攻擊過程持續了近一分鐘，嫌犯舉拳對其腹部毆打數次，隨後撿起散落在地上的受害者背包及物品逃離了現場；Jirajariyawetch掙扎著爬起，終於被人發現，隨後被趕到現場的警員送往蘭諾斯丘醫院接受救治。

根據她提供的照片，被攻擊後她的臉布滿傷痕，血流至腿部。

Jirajariyawetch今年夏天從泰國搬到紐約學習英文，並希望在這裡發展模特事業，她說從小就希望親眼看到這座城市，「剛開始我好崇拜這座城市，但這件事讓我看到了紐約的另一面。」

Jirajariyawetch已重新振作，繼續搭乘地鐵，但仍會感到害怕，她希望自己發聲能幫助警方拘捕施暴者，她不希望其他人再遭受恐怖經歷。

警方呼籲民眾若看到有和圖或視頻中體貌特徵相似者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

Jirajariyawetch在曼哈頓地鐵站被攻擊的畫面。(警方提供)
Jirajariyawetch在曼哈頓地鐵站被攻擊的畫面。(警方提供)

地鐵站 泰國 亞裔

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