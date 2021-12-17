進階版疫苗通行碼 不會過期更便民 紐約州府鼓勵下載

紐約州先前推出「精益求精通行碼」通行證方便民眾出示接種信息，呼籲民眾下載進階版的Excelsior Pass Plus。(紐約州衛生廳提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)日前恢復口罩 令，除了餐館、劇院、體育場等公共場所要檢查訪客的疫苗 接種紀錄，其他進入室內公共場所的民眾必須戴口罩；州府也因此呼籲大眾積極使用進階版的二維碼手機 應用程序「Excelsior Pass Plus」，它不僅將顯示更完善的新冠接種和檢測陰性結果等信息，也不會過期，紐約州很多企業目前都廣泛使用。

隨著州府的口罩令推行，民眾若想避免在室內戴口罩，就必須得出示接種證明，除紙版疫苗卡外，州府也推出「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)；州府推薦民眾使用該程序的進階級版本，將顯示疫苗類型、接種地點和日期、檢測陰性結果、接種補強針等更完善信息，且舊版本的驗證信息將於明年3月過期，但新版並不會過期。

舊版主要在紐約州內使用，Excelsior Pass Plus則用於跨州旅行，更多信息和下載可登陸網頁https://epass.ny.gov/home，登入後需提供姓名、出生日期、郵遞區號(Zip code)、手機號碼，接著輸入疫苗類型和接種日期等信息；系統將與州府掌管的數據庫交叉核對資料，並通過手機發送驗證碼或語音信息，完成程序。

通過驗證後，通行證將會顯示用戶的二維碼、姓名及生日，民眾可選擇打印出來或是保存在手機的Excelsior Pass錢包內，方便日後使用；若民眾無法在Excelsior Pass Plus中更新補強針信息，可瀏覽以上同個網站直接申請新的驗證碼，為確保州府的數據庫已上傳好信息，民眾應在最後一劑疫苗接種的15天後下載使用Excelsior Pass Plus，補強針則在三至四天後可更新。

據州府信息，餐館、劇場等企業可下載NYS Excelsior Pass Scanner應用程序，來掃描用戶的二維碼，企業本身需核實二維碼與個人身分證的信息相符；目前紐約州許多企業都已廣泛使用該程序，業者反映接種人士對此在室內待著感到更放心，呼籲大眾積極使用。