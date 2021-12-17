紐約市公校單日確診數創新高 877間教室被迫關閉

公校確診人數大增，圖為一所小學的學生在放學後排隊乘坐校車。(記者曹健╱攝影)

因Omicron變種新冠病毒肆虐，日前紐約市新冠疫情 數字飆升，全市公校 15日確診數字達546例，創今年新高，此前最高為本月7日518例；這也導致當下877間教室不得不暫時關閉。

根據教育局 數據，15日共有384名學生和162名教師病毒檢測結果為陽性，是今年全市公校單日確診數字最高值，超過本月7日的518例陽性；該數字是一個月前單日數字的近三倍，當時單日陽性數字為182例。

市長白思豪(Bill de Blasio)16日表示公校確診率的確在上升，但強調沒有影響整個教育系統，「全市1600所學校中，只有一所因疫情關閉，校園內的疫情控制情況比紐約市其他地方都要好。」

不過目前全市有877間教室因疫情處於關閉狀態，該數字也達到今年新高，這些受影響教室的數千名學生需要在家隔離；今年至今累積共有4206間教室曾因或正因出現確診而關閉。

教育局16日寄給內部員工的郵件顯示，目前沒有任何關閉所有公校的計畫，也沒有轉為線上學習的準備。

一些學校已經開始向家長寄信，提前通知任何時間都可能會發生的教室關閉狀況，也有校長致信家長，提醒還未領取網課學習工具的家庭盡快領取，隨時做好需要轉為線上教學的準備。

準教育總監班克斯(David Banks)本周也表示，如果新冠疫情數字繼續上升，不排除再次為紐約市公校學生提供網課選項的可能。