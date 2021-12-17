紐約市病例3天翻倍 市公衛顧問：增長速度前所未見

紐約市一天內新增逾8000個新冠陽性病例，但16日在曼哈頓中城街頭，仍有不少民眾不戴口罩，圖中就有兩個病毒檢測站。(歐新社)

數據顯示，紐約市的新冠檢測 陽性率過去三天以來翻倍，市府公衛專家稱這種增長速度「前所未見」，15日新增超過8000例，當日全州更新增逾1萬8000例，創下今年1月中旬以來新高；市長白思豪(Bill de Blasio)16日宣布一系列防疫舉措，希望能夠遏制疫情惡化的趨勢，包括增加新冠病毒檢測點、向公眾分發100萬個KN95口罩 和50萬套家用檢測包等。

市長高級公共衛生顧問法瑪(Jay Varma)16日在推特上表示，紐約市的新冠檢測陽性率已經從9日的3.9%猛增至12日的7.3%，「這種情況在紐約市前所未見；Omicron變種病毒 似乎可以規避疫苗免疫屏障和感染後產生的免疫屏障，這和其他變種病毒都不一樣，這可能是近幾天陽性率暴增的唯一解釋；目前的共識是，現有的免疫對於抵抗重症仍然效果較好。」

紐約市一天內新增逾8000個新冠陽性病例，但16日在曼哈頓中城街頭，仍有不少民眾不戴口罩。(歐新社) 紐約州、市確診新冠病例連日來猛增，16日在曼哈頓時報廣場，民眾排隊接受病毒檢測。(路透)

雖然13日的檢測陽性率已經回落至6.5%，但仍然較高，而且七天平均陽性率的趨勢仍然向上，已經從3日的不足3%升至14日的5%以上，過去一個月以來增長近兩倍；目前每10萬人中有311人感染，這一數字也比兩周前翻倍；過去七天以來，全市平均每天新增2899例陽性病例，比過四周的平均值增加1000例。

Omicron變種病毒16日也首次登上市府的疫情數據檢測網站，但占比仍不足1%，而Delta變種病毒仍然占97%；同時，長島的七天平均陽性率過去一周以來從6%升至7%以上，為今年1月以來新高，納蘇郡和蘇福克郡的日新增病例增加近2400例。

紐約州日增1.8萬例 白思豪擬增檢測點

同時，州府數據顯示，全州15日新增病例1萬8276例，比前一天猛增40%，創下今年1月14日以來新高，紐約市則新增8318例。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示，Omicron變種病毒可能會讓未來幾周的冬日更加艱難，她敦促民眾在室內場所戴口罩，盡快集中疫苗和補強針；州府此前已經重啟口罩令，民眾進入不需要檢查接種紀錄的室內場所須戴口罩，「這是我們能讓民眾所做的侵入性最小的防疫舉措；我們請求民眾跟隨常識，接種、打補強針，不要抱僥倖心理。」

白思豪16日則宣布六點防疫舉措，希望能夠遏制疫情惡化的趨勢，包括增加新冠檢測點、分發KN95口罩等；他表示，「過去幾天我們發現新增病例大幅增長，很顯然Omicron變種病毒已經強勢來襲」；但他也表示，目前紐約市的醫療系統在防疫方面成果顯著，紐約市在病床方面尚未到「最壞的時刻」。

根據市府的最新防疫舉措，市府計畫立即發放100萬個免費KN95口罩、50萬套居家自我檢測包，並將啟動宣傳活動，呼籲民眾接種補強針，同時也將對室內口罩令和強制接種令加強執法；白思豪說，「從明天起，我們的檢查員將確保每項防疫強制令都能落實。」