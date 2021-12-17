紐約市兒童染疫率飆高 全市接種才3成

目前全市五至12歲兒童已有近三成至少接種一針。（美聯社）

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)16日發文稱近日兒童染疫率增高，市府呼籲五至11歲兒童盡快接種疫苗 ；他表示，儘管目前全市已有14萬五至11歲兒童至少接種一針，但大多數兒童仍未接種；數據顯示，目前全市五至12歲兒童已有近三成至少接種一針，近七成亞太裔兒童已經接種，在各族裔中接種率最高。

喬克西表示，「現在時間緊迫，因為我們發現學齡兒童的感染率最高；數據顯示，自疫情 開始以來，學齡兒童病例占總病例數的7%，但過去30天以來這一比率升至14%。」

喬克西呼籲家長和監護人盡快帶孩子接種，因感染可能導致住院、住進加護病房甚至死亡，也可能導致長期後遺症，但沒有兒童因為接種疫苗而死亡；他說，一些家長擔心接種疫苗可能有副作用，例如導致心肌炎，但實際情況是，如果未接種疫苗，感染後更易導致心肌炎。

市府數據顯示，截至16日，全市五至12歲兒童有32%至少接種一針，20%完全接種；其中，亞裔 兒童的接種率遠超其他族裔，高達69%，相比之下非洲裔、西語裔和白人僅有19%、27%和28%；曼哈頓亞太裔兒童的接種率更已達到99%。

喬克西表示，兒童接種疫苗除了能夠保持健康，也有利於讓兒童回歸正常生活；目前，室內公共場所需提供疫苗接種證明的「紐約之鑰」(Key to NYC)項目已經擴大到五至11歲兒童，兒童進入餐館、影劇院等室內公共場合，也須出示接種紀錄；所有參加課後活動的兒童，如體育比賽、樂團、舞蹈團等活動，也須至少接種一針。