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紐約客談╱承認吧 疫苗救不了疫情

紐約客談

紐約州15日的新增病例數創下今年1月中旬以來新高，超過1萬8000例，這讓人不得不懷疑，疫苗到底有用嗎？

遙想今年初疫情第二波高峰時，正是疫苗準備大規模鋪開之日，各路政客、社會各界都對疫苗抱有巨大期望，認為疫苗是終結疫情的最終武器；可現在如何？疫情反倒比沒有疫苗的時候更加嚴重了。民主黨以積極防疫著稱，拜登上台前，疫情已造成40萬人死亡；拜登上台後，疫苗大規模開打，但又有40萬人死亡。

其實，本輪疫情未必是善於逃避免疫屏障的Omicron變種病毒造成的，因為現在的美國仍然是Delta變種病毒的天下；即便如此，突破感染甚至接種補強針之後感染的案例仍然屢見不鮮。

當然，疫苗到底有沒有用，取決於如何界定「有用」。如果「有用」的標準是減少重症和死亡，那麼疫苗的作用可能是顯著的。

但是，如果認為「有用」的意思是終結疫情，現在看來恐怕就是無稽之談了；有兩種情況可算是終結疫情：第一，病例清零，病毒消失；第二，病毒「流感化」，以一般傳染病對待之，不做大規模防疫，不妨礙正常生活。

顯然，疫苗做不到以上兩點；首先，無論有沒有疫苗，美國的防疫都不可能做到清零；其次，儘管疫苗能降低重症和死亡率，讓病毒「流感化」，然而美國仍有大量人口不願打疫苗，疫情就會繼續流行。

要終結疫情，只有真正有魄力的政治家才能實現：要麼鐵腕清零，要麼直接「共存」。但現在的美國已沒可能產生羅斯福一樣有魄力的政治家了，半吊子防疫只能讓民眾被疫情和防疫一遍遍蹂躪罷了。

紐約客談，每周二至周六見報。

疫苗 疫情 防疫

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