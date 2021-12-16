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紐約州府：法拉盛地區熬過疫情 經濟再度崛起

記者牟蘭／紐約報導
狄納波利15日前往法拉盛市中心，發布疫情期間大法拉盛地區最新發展趨勢與影響。(記者牟蘭／攝影)
狄納波利15日前往法拉盛市中心，發布疫情期間大法拉盛地區最新發展趨勢與影響。(記者牟蘭／攝影)

根據州府最新報告，大法拉盛地區近十年經濟蓬勃發展，疫情前，當地企業數量增加了81.8%，提供了逾8萬個工作崗位，是全市發展的社區典範；疫情爆發後，重創當地經濟，仇恨亞裔風氣四起，加劇社區不安，但當地在政府的救濟計畫下逐漸復甦，發揮地區優勢，推動經濟再次崛起。

州主計長狄納波利(Thomas DiNapoli)15日在法拉盛發布疫情期間大法拉盛地區最新發展趨勢與影響，是首個州府針對皇后區社區的經濟報告；報告邀請國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、州眾議員金兑錫與市議員顧雅明和繼任市議員黃敏儀等參與。

這份報告針對法拉盛、大學點、白石鎮、莫瑞丘(Murray Hill)和奧本黛爾(Auburndale)等大法拉盛地區統計；數據顯示，近20年來，法拉盛移民不斷增加，亞裔居民占總人數一半以上，擁有全市最多的華裔與韓裔人口，2010年到2020年期間，當地人口增長1.9%，達25萬8500人。

在小商業蓬勃發展推動下，十年來，法拉盛的企業增長了81.8%，總數達9250家，其中97.5%的商家是少於十人的小企業；企業數量的增加，提供了大量的就業機會，截止2019年，當地新增了2萬6400個工作崗位，遠高於皇后區與紐約市。

疫情較早在法拉盛爆發，2020年4月上旬當地病例近5500例，今年1月，疫情再度來襲；郵遞編號11355與11354的法拉盛市中心的病毒檢測陽性率遠高於其他地區；不過，隨著疫苗的普及，法拉盛的疫情指數直線下降，該地區完全接種率達89.4%，至少有94.8%的居民至少接種一劑疫苗，位列全市前三。

去年3月疫情爆發後，紐約市經濟停滯不前，法拉盛在4月失去了四分之一的工作機會；2020年最後三個季度中，員工人數五人或以上的公司，數量下降了24%，約減少了600家。

數據顯示，法拉盛80%以上的雇員在必要行業或一線工作，因多數商家在疫情期間裁員，或因工作環境較易感染病毒，導致這些行業人員大量失業；不過，報告稱，該區經濟恢復速度遠快於皇后區與紐約市，2021年第一季度，當地工作崗位較疫前同期只減少了8.4%，高于全市一半以上社區。

法拉盛的民眾通過申請各級政府救濟措施，減輕了疫情的負面影響，其中「薪資保護貸款計畫」(PPP)、「經濟受損災難貸款」(EIDL)與餐飲業復興基金(簡稱RRF)為當地居民提供了不同程度的補助；以「薪資保護貸款計畫」為例，當地的獲批企業占12.4%，其中三分之一的貸款已核定豁免。

報告指出，疫情前，法拉盛經濟、就業機會與移民快速增長，但因疫情的爆發，為當地帶來挑戰；報告中稱，當地的餐館與零售業正在復甦，政府應繼續支持小商家，並對教育、公共交通和醫保的投資，以幫助當地經濟繁榮發展。

狄納波利當日還帶來1500元的支票，支持非營利組織法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)。

狄納波利當日帶來1500元的支票，支持非營利組織法拉盛華人(工商)促進會(FCB...
狄納波利當日帶來1500元的支票，支持非營利組織法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)。(記者牟蘭／攝影)
狄納波利15日前往法拉盛市中心，發布疫情期間大法拉盛地區最新發展趨勢與影響。(記...
狄納波利15日前往法拉盛市中心，發布疫情期間大法拉盛地區最新發展趨勢與影響。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 疫情 貸款

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