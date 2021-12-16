法拉盛繳稅多、資源少 民代促政府公平

理查茲(講話者)表示，法拉盛是皇后區最堅毅的社區之一，承諾將繼續推動疫苗接種。(記者牟蘭／攝影)

州主計長狄納波利15日發布大法拉盛 地區的經濟、交通與住房等發展趨勢，當地的民選官員指出，法拉盛並未得到政府的重視與公平的資源，地稅連年增加，租金昂貴，仍有不少亞裔 居民在貧困線下掙扎，如今還要面臨日益增加的仇恨犯罪。

國會眾議員孟昭文表示，法拉盛是最先受到疫情 與仇恨亞裔風氣影響的社區之一，不少外族裔指責亞裔帶來病毒，致使許多當地商家在去年年初就受到負面影響；她說，疫情爆發後，法拉盛甚至沒有一個永久疫苗接種站，也沒有收到足夠的疫苗，導致疫情數字一度飆高。

孟昭文表示，法拉盛居民為避免疫情再度擴散，積極接種疫苗，為全市接種率較高的地區之一；她說，如同皇后區的其他地區，當地長久以來沒有得到政府的公平資源，呼籲政府公平對待，「我們有更多的人，需要政府給予更多建設經費」。

市議員顧雅明表示，疫情爆發後，法拉盛市中心的街道曾空無一人，如今街道逐漸恢復繁忙；他說，當地的租金昂貴，因為房東也需繳納高額地稅，為政府財政做出貢獻，卻沒有得到應得的重視，他呼籲當局改善法拉盛的基礎建設。

州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)表示，隨著亞裔移民湧入，法拉盛的經濟逐漸發展；但她說，當地仍有大量的亞裔居民生活在貧困線下，住房等問題亟需解決。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)表示，法拉盛是皇后區最堅毅的社區之一，他為社區十年來經濟的蓬勃發展感到自豪，並承諾將繼續推動疫苗接種，幫助經濟盡快復甦。

根據統計，十年來，大法拉盛地區55歲以上的人口增加了7%，精通英語者卻從原60.6%下降至49.2%，顯示新移民比率上升；當地居民的家庭中位數收入為5萬4900元，較十年前降低了8.7%，貧困率為16.4%，高於皇后區的11.6%。