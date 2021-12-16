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紐約私企強制接種 市府公布細節 違者重罰1000元

記者和釗宇／紐約報導
紐約市要求私企員工在12月27日前至少接種一針新冠疫苗，圖為15日在曼哈頓一棟辦公大樓的門前，豎立著必須戴口罩才可進入的牌子。(路透)
紐約市要求私企員工在12月27日前至少接種一針新冠疫苗，圖為15日在曼哈頓一棟辦公大樓的門前，豎立著必須戴口罩才可進入的牌子。(路透)

紐約市此前要求私企員工須在12月27日前至少接種一針新冠疫苗，市長白思豪(Bill de Blasio)15日公布實施細節；新規實施後，只接種了一針的員工須報告計畫接種第二針的日期，各企業將保留員工的接種紀錄及豁免申請，提出豁免申請的員工在申請審核期間可繼續工作，但須在27日之前提交；若企業被發現違規，將最少被罰1000元。

根據新規，員工接種第一針後提交的第二針接種日必須在第一針接種後的45日以內；企業則須在新規生效時填寫一份合規證書，並須將衛生局的新規標語放置在顯眼處，讓員工周知；合同工等非正式員工也須向相關雇主提供接種證明，企業可以申請合同工的雇主確認接種證明，並必須留存申請紀錄和收據。

白思豪表示，新規也為員工提供豁免機會；根據新規，如果員工是單獨工作，如在家辦公，並且沒有從事與同事或其他人接觸的工作，可以豁免；另外，如果有人只是短暫進入辦公空間，例如使用洗手間，也可豁免；非紐約市民的表演藝人、大學或職業運動員及其陪同人員可以豁免；民眾也可申請醫療和宗教原因的豁免，如果上述原因豁免被批准，企業也須保存相關證明材料。

白思豪表示，「這是全美最大膽的強制接種措施，這和我們一直以來的抗疫措施保持一致，因為新的疫情有很大威脅，我們必須作出回應；面對Omicron變種病毒，我們不能動作遲緩，新變種傳播速度極快，我們的反應必須更快。」

企業可登錄網站https://reurl.cc/xEyMoz查詢細則；根據新規，如果發現違規，企業將最少被罰1000元，累犯罰款將增加；不過，市府仍為明確表示如何執法，網站僅表示將由市府部門來執法；市府已經要求全市公務員強制接種，若無合理豁免理由，將被放無薪假；根據網站，市府並不要求企業須開除不願接種的員工，只需要將未接種者排除在工作場所外即可，如遠程工作。

白思豪也承認，一些小型私企可能無力確保落實新規，因此市府在新規公布後的過去九天來一直在解決這些問題；他說，市府各部門此前已經與全市77個商改區以及全市五區的商會及其他利益相關方會談，對新規進行細化，確保同時維護公共衛生和企業利益。

紐約市要求私企員工在12月27日前至少接種一針新冠疫苗，若企業被發現違規，將最少...
紐約市要求私企員工在12月27日前至少接種一針新冠疫苗，若企業被發現違規，將最少被罰1000元。(路透)
市府公布私企強制接種令實施細節，員工可提出豁免申請，審核期間可繼續工作，但須在2...
市府公布私企強制接種令實施細節，員工可提出豁免申請，審核期間可繼續工作，但須在27日之前提交。（美聯社）

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