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下屆市議長…皇后區2議員都說當選

記者張心／紐約報導
艾德琳·亞當斯表示，她將當選市議長。（取自亞當斯臉書）
艾德琳·亞當斯表示，她將當選市議長。（取自亞當斯臉書）

新一屆市議長席位之爭進入白熱化，聚焦在艾德琳·亞當斯(Adrienne Adams)和莫亞(Francisco Moya)兩人之間的競爭，有意思的是，他們分別發表聲明，表示自己已取得市議長競選的勝利。

艾德琳·亞當斯若當選，將成為首位非洲裔議長，她來自皇后區東南部第28選區；莫亞來自皇后區第21選區。

此前參選議長的高步邇(Gale Brewer)、紀思庭(Justin Brannan)、包爾斯(Keith Powers)和黛安娜·阿亞拉(Diana Ayala)四人，14日一齊發表退選聲明，攜手支持艾德琳·亞當斯當選該職位。這批有力競爭者的退出，讓候選人範圍縮小在艾德琳·亞當斯、莫亞以及利華娜三人之間。

14日下午，艾德琳·亞當斯公開表示，「今年對於紐約市來說是積聚歷史意義的一天，經過和同事們的多次商議與合作，我很榮幸地獲得了必要的選票，將成為市議會的下一任議長。」她還承諾，會成為每位市議員的有力領導者，期待把市議會緊密團結在一起。

一小時之後，備受新市長亞當斯支持的市議長候選人莫亞發表推文表示，「我謙虛地宣布，市議會已經收集了來自各選區議員們的投票意願，我很期待帶領這個偉大的議會走向更光明的未來。」

不過，兩位自稱當選的候選人，都不願公開自己贏得的市議員名單。市議會規定，議員想要獲選市議長角色，需要過半數的26張支持票才能如願。議長的職務包括負責安排市議會的工作議程、任命各委員會的組成人員，以及對市長的權力進行監督，議長因而被稱為除市長之外的第二大權力角色。

根據紐約市憲章規定，市議長將由51位市議員在上任後選舉決定，也就是明年1月1日之後投票確定；所以艾德琳·亞當斯和莫亞自稱當選，頗有些令看客迷茫。第二選區市議員利華娜(Carlina Rivera)的支持度，明顯不如二人。

莫亞發表推文表示，自己獲選市議長。（取自莫亞臉書）
莫亞發表推文表示，自己獲選市議長。（取自莫亞臉書）

亞當斯 紐約市 投票

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