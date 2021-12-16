西維爾獲任命紐約首位女市警局長

西維爾將任紐約史上首任女性市警總局長。(Getty Images)

候任市長亞當斯 (Eric Adams)15日正式宣布任命長島納蘇郡警局總警探西維爾(Keechant Sewell)為下一任紐約市 警總局局長，她將成為紐約史上首任女性市警局長。

亞當斯在皇后區舉行的記者會上正式向公眾介紹西維爾，亞當斯稱她是一名擁有卓越經歷和情商的打擊犯罪的鬥士，她所具備的素質和能力，能給紐約市民帶來安全保障和公正執法，「西維爾每天醒來都知道最重要的事情就是保證紐約客的安全，以及不斷促進這座城市的安全，我非常高興她能掌舵市警。」

49歲的西維爾在與亞當斯及其團隊面試中脫穎而出，明年初將成為市警176年歷史上首名女性局長，她也將成為市警第三位非洲裔局長；她出生在皇后區，擁有25年從警經驗；2020年9月晉升為納蘇郡警局總警探，主管臥底、槍支管控及鎮壓案件、人質談判和指揮探員隊伍。

亞當斯表示，西維爾是一位「經驗豐富」的執法領導者，她從不屍位素餐，而是從實戰中積累經驗，學習如何更好地勝任這份工作；「她升任的是對所有年輕女孩一個強有力的鼓舞，她們的前途是不可限量的。」

西維爾則表示，她上任後會集中全力應對暴力犯罪，重點是槍支問題；她強調，公共安全和警察 問責是接下來最大的挑戰，「我會盡全力得到市警同仁的支持，但他們同時必須得到公眾的支持。」

退休的市警探員、約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)教授賈克倫(Joseph Giacalone)指出，西維爾即將進入一種全新的警察文化中，「與她過去所習慣的有很大不同。」

「她將不得不弄清楚她要提拔誰，因為會有一些警司離開，所以她將在忠於她的人之間做出選擇；而好消息是曾是警察的亞當斯即將擔任市長，所以他也可以幫助西維爾走完一些較為困難的程序。」賈克倫說。

對於西維爾即將接任，市警各工會也表示了支持，市警察工會(PBA)主席林奇(Patrick Lynch)表示，市警部門「已經越過了臨界點，我們迫切需要修復這個斷點，以便讓生活回到正軌，我們期待與她共同努力實現這一目標。」

即將卸任的市警總局長希爾(Dermot Shea)則對繼任者說，這將是非常具有挑戰性，但同時也是受益匪淺的一份工作，「相信自己的直覺，做正確的事；保護我們的城市，照顧好我們的警員。」