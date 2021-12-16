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防疫與經濟 二者不可得兼

紐約客談

Omicron變種病毒步步逼近，紐約州和紐約市的不斷收緊防疫政策，先是州長霍楚重啟口罩令，後有市長白思豪的私企強制接種令生效；二人都表示，收緊防疫政策，是為了能讓經濟保持開放狀態，不傷害疫後復甦。

從最低限度講，這樣的說法沒錯，畢竟現在沒有可能回到疫情初期強制服務業關門的境地；但指望收緊防疫政策能夠繼續推動經濟復甦，就有點一廂情願了；一些政策，甚至是自相矛盾的。

例如，霍楚此前就曾表示，希望企業員工新年之後能夠結束遠程辦公，回歸實體崗位，恢復通勤、促進消費；可現在白思豪出台私企員工強制接種令，明確說遠程辦公者可以豁免，對於不願接種疫苗的人，這不是鼓勵人們遠程辦公嗎？而且，私企接種令目前看來全靠企業自覺執行，企業也自然不願得罪不願接種的員工，甚至引來法律糾紛，也就會乾脆讓這些人遠程辦公，甚至推遲全公司返崗的時間。

既要防疫，又不想傷害經濟，最後的下場只能是防疫拉胯、經濟受傷，兩邊都討不到好；因為，這裡的防疫政策從來都只靠自願，執行與否隨緣。霍楚推出口罩令，也就七成的地方政府願意執行，而且州府還不強制；白思豪推出私企強制接種，也沒說如何處置違規，目前看來也靠自願。最後，疫情仍然無法控制，只得束手等待疫情進入高峰期、平台期，然後下降，走完一個自然循環。

當然，紐約市的情況稍好一些，畢竟疫苗接種率更高，全民接種率已近80%，成人接種率已經達到九成；而且，亞裔在各主要族裔中接種率最高，達到93%，希望能夠獨善其身。

紐約客談，每周二至周六見報。

防疫 白思豪 疫情

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