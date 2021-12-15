布碌崙8大道簽名 反建遊民所

義工們協助社區民眾完成請願書簽署，反對布碌崙8大道建收容所。(記者顏潔恩/攝影)

為反對布碌崙 (布魯克林)8大道 遊民收容所建案，由華人 社團發起的社區簽名運動14日繼續在當地街頭進行，將會影印並寄送到選區內民選官員辦公室，要求其為民發聲；此次收容所建案恐將摧毀當地生活環境，引起8大道居民的高度關注，組成的義工團隊內有不少家庭主婦或在職人員，呼籲大眾齊心反抗、維護家園安全。

美國紐約華人聯合會理事周國東表示，這兩天已收集到約2萬份請願書，將影印副本寄送給日落公園第38選區市議員萬齊家(Carlos Menchaca)、以及即將接任的阿維萊斯(Alexa Avilés)，傳達民眾的心聲。

周國東表示，安排到8大道生活的遊民在文化、習慣及需求上與華人不同，市府也應考慮當地社區已十分擁擠，更多人湧入只會造成生活品質下降；他也抱怨，無論是遊民所建案、還是7、8大道改單行道計畫，市府總是擅自做決定才通知社區，所謂的線上公聽會是在通知社區，而不是溝通，「這完全是對華社的一種打壓。」

在該會的招募下，超過60名來自8大道社區內外的華人義工積極加入，從生活在社會底層到白領階級、家庭主婦等皆有，對此建案非常關注；他們的任務不僅是收集社區簽名，同時也呼籲大眾要行使公民權利，在選舉時將票投給政綱符合社區利益、反映真正需求的民選官員。

任職護理人員的華人義工楊天雯表示，市府聲稱收容所是為幫助弱勢群體而設，但也不能保證以後不會給精神病患者、吸毒者入住；亞裔自新冠疫情後在外已受到諸多攻擊，若作為最後一個「堡壘」的華社也被仇恨者湧入，日後誰出門都難以保障安全。

反對者訂於周三(15日)早11時30分到萬齊家辦公室外示威，譴責他作為選區市議員，從始至終未出來聲援，地址是布碌崙4大道4417號，欲參加者可聯繫(646)577-2010、(646)894-9258或(917)254-3529。

另一場大規模集會—由「反對華人社區修建遊民所聯盟」主辦的抗議政府在華人社區修建遊民所示威活動，訂於周三中午12時在曼哈頓下城市政廳公園(City Hall Park)舉行，紐約市各區的數十個華人社團參與。