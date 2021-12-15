打破傳統 亞當斯將在布碌崙就任市長

亞當斯宣布將在布碌崙的國王劇場舉行市長就職典禮。(Getty Images)

即將成為史上第二位非洲裔紐約市長的亞當斯 (Eric Adams)，一改在市政廳舉行就職典禮的傳統，14日宣布明年將在布碌崙(布魯克林)的國王劇場 (Kings Theatre)舉辦就職儀式；他也透露支持州府恢復口罩 令，但保證民眾不會因不戴口罩而入獄。

國王劇場也將成為候任市主計長蘭德(Brad Lander)、連任的市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)的就職典禮場地，兩人與亞當斯同樣是出自布碌崙的民選代表；劇場位於弗萊布許(Flatbush)繁華、多元的社區中心，亞當斯表示在這裡就職第110任市長具有重要意義，作為工人階級的社區選出了他們的人作為領袖，帶領紐約市走上復甦之路。

「劇場在其悠久的歷史中留下許多美好的回憶，明年我們將一起創造更多歷史」，亞當斯表示；目前還不清楚為亞當斯主持就職宣誓的代表。

另外，亞當斯14日也前往華盛頓，在白宮與其他候任市長見面，儘管傳言提到他將與總統拜登會面，但白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，拜登的公開行程中未有此安排，但不排除會臨時會面；針對其他市長也造訪的原因，白宮並沒有給予正面回應。

隨著紐約州疫情升溫，州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布，除非企業或場所有規定檢查訪客的疫苗接種紀錄，否則所有進出公共室內場所的人都必須戴口罩的法令；對此亞當斯表示支持她的做法，市民也不想再封城，認為這是告誡紐約客我們正陷入非常時期的一種「最不具侵略性」的方式，他也保證民眾不會因為不戴口罩而被捕入獄，很大程度還是要靠商業機構和民眾自覺執行。

針對校園疫苗令，亞當斯說會和候任市教育總監班克斯(David Banks)進行評估，用科學研究和理性角度來判斷學校是否需要相對措施；當被問及是否會找人頂替市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)，他回應將與對方針對目前情況會談，再作決定。