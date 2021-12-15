我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

打破傳統 亞當斯將在布碌崙就任市長

記者顏潔恩／紐約報導
亞當斯宣布將在布碌崙的國王劇場舉行市長就職典禮。(Getty Images)
亞當斯宣布將在布碌崙的國王劇場舉行市長就職典禮。(Getty Images)

即將成為史上第二位非洲裔紐約市長的亞當斯(Eric Adams)，一改在市政廳舉行就職典禮的傳統，14日宣布明年將在布碌崙(布魯克林)的國王劇場(Kings Theatre)舉辦就職儀式；他也透露支持州府恢復口罩令，但保證民眾不會因不戴口罩而入獄。

國王劇場也將成為候任市主計長蘭德(Brad Lander)、連任的市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)的就職典禮場地，兩人與亞當斯同樣是出自布碌崙的民選代表；劇場位於弗萊布許(Flatbush)繁華、多元的社區中心，亞當斯表示在這裡就職第110任市長具有重要意義，作為工人階級的社區選出了他們的人作為領袖，帶領紐約市走上復甦之路。

「劇場在其悠久的歷史中留下許多美好的回憶，明年我們將一起創造更多歷史」，亞當斯表示；目前還不清楚為亞當斯主持就職宣誓的代表。

另外，亞當斯14日也前往華盛頓，在白宮與其他候任市長見面，儘管傳言提到他將與總統拜登會面，但白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，拜登的公開行程中未有此安排，但不排除會臨時會面；針對其他市長也造訪的原因，白宮並沒有給予正面回應。

隨著紐約州疫情升溫，州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布，除非企業或場所有規定檢查訪客的疫苗接種紀錄，否則所有進出公共室內場所的人都必須戴口罩的法令；對此亞當斯表示支持她的做法，市民也不想再封城，認為這是告誡紐約客我們正陷入非常時期的一種「最不具侵略性」的方式，他也保證民眾不會因為不戴口罩而被捕入獄，很大程度還是要靠商業機構和民眾自覺執行。

針對校園疫苗令，亞當斯說會和候任市教育總監班克斯(David Banks)進行評估，用科學研究和理性角度來判斷學校是否需要相對措施；當被問及是否會找人頂替市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)，他回應將與對方針對目前情況會談，再作決定。

亞當斯 口罩 劇場

上一則

睡車上遭劫匪開門搶劫 布碌崙華男被毆搶錢

下一則

紐約市警 迎首位女局長

延伸閱讀

紐約市176年來 首位女性警察局長：打擊暴力犯罪是首務

紐約市176年來 首位女性警察局長：打擊暴力犯罪是首務
唐鳳民主峰會視訊遭卡 美參議員要拜登說清楚

唐鳳民主峰會視訊遭卡 美參議員要拜登說清楚
肯州龍捲風至少74死 數萬戶仍無水電 拜登周三視察

肯州龍捲風至少74死 數萬戶仍無水電 拜登周三視察
賀亞當斯就職 亞裔社區募款逾40萬

賀亞當斯就職 亞裔社區募款逾40萬
紐約地鐵仇恨犯罪飆升 仇亞攻擊暴增233%

紐約地鐵仇恨犯罪飆升 仇亞攻擊暴增233%

熱門新聞

陳乃霓日前與家人到夏威夷渡假，不幸發生游泳意外，於12日在檀香山(Honolulu)驟逝。(陳乃霓舞蹈團提供)

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

2021-12-13 16:45
華人購房通過中間人兌換本票被跳票，總損失超50萬元，無奈求助華人社團。(記者張晨/攝影)

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

2021-12-14 10:16
亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖，不能在紐約製造混亂。（美聯社）

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

2021-12-12 10:10
莫虎(右)因周立波(左)涉名譽誹謗提告，法官駁回周立波方要求撤案的動議。(本報檔案照)

莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回

2021-12-10 15:53
萬秋明被大陪審團以二級謀殺與仇恨犯罪類別的一級嚴重性虐與竄改證據等六罪起訴。(本報檔案照)

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

2021-12-10 16:56
霍楚再頒口罩強制令，室內公共場所全員須配戴，違者罰款遭起訴。(取自州長辦公室)

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

2021-12-10 14:03

超人氣

更多 >
搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？

搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？
8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活

8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活
經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元
康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園

康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園
媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難

媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難