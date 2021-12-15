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打疫苗滿一年 護士琳賽：疫情還沒結束

編譯周芳苑／綜合14日電
全美首位接種新冠疫苗的皇后區護士琳賽(左)是位歸化移民，7月在白宮接受拜登(右)總統表彰。(歐新社)
全美首位接種新冠疫苗的皇后區護士琳賽(左)是位歸化移民，7月在白宮接受拜登(右)總統表彰。(歐新社)

一年前的12月14日，皇后區一間醫院的重症監護室(ICU)護士琳賽(Sandra Lindsa)接種了新冠疫苗，成為全美接種新冠疫苗的第一人；一年後，琳賽心存感激，但她說，疫情尚未結束，美國在疫苗接種方面仍有待努力。

琳賽接種的是輝瑞疫苗(Pfizer)，也已經接種輝瑞加強針， 她說，打針後除了手臂有些酸痛外，沒有其他副作用。

在琳賽接種之後一年裡，全美超過2.3 億人接種了至少一劑疫苗，近61% 。

琳賽14日接受電視台訪問時說， 現在該好好問自己：是否已盡一己之力讓疫情結束？大家都很累，醫護人員每天配戴硬質N95口罩超過12小時，而且加護病房持續看到未接種疫苗的年輕患者病重入院的趨勢。

這位護士談起2020年新冠疫情高峰期間在皇后區的長島猶太醫療中心(Long Island Jewish Medical Canter)擔任護士的經歷，她說，用「恐怖」形容還只是輕描淡寫，高峰期內，在她任職醫院所屬的Northwell Health系統下所有醫院，共治療超過23萬名染疫患者。

琳賽說，她服務的醫院感覺像處於整個紐約和Northwell Health系統的災情中央。

她表示，如今仍有染疫患者，但情況與當時形成鮮明對比，拜疫苗之賜，目前疫情不再像當時那樣；無法想像如果沒有疫苗，如今將會如何。

如今情況雖不似一年前緊張，但琳賽想讓大家知道疫情還沒有結束。

琳賽特別向對接種疫苗猶豫不決的人傳遞訊息；她首先想知道這些人對疫苗有多少了解？她說，與這些人交談時，他們往往沒有不接種疫苗的確切理由，多半只是害怕、不希望人們指使他們該做什麼、或相信了錯誤訊息。

琳賽明確表示，需要更多人團結起來；如果大家不採取行動，疫情不會消失。

全美首位接種新冠疫苗的皇后區護士琳賽表示，疫情還沒有結束，人們應該接種疫苗。(路...
全美首位接種新冠疫苗的皇后區護士琳賽表示，疫情還沒有結束，人們應該接種疫苗。(路透)

疫苗 疫情 皇后區

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