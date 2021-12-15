全州新冠住院猛增7成 「令人驚恐」

州長霍楚表示，新冠疫情在感恩節後出現了「令人驚恐的反彈」；圖為紐約市民在曼哈頓接受病毒檢測。(路透)

州長霍楚 (Kathy Hochul)14日表示，感恩節以來全州每10萬人感染新冠的人數增長近六成，新冠住院人數則大增70%，疫情 數字猛增「令人驚恐」，而疫苗接種率僅提升了2%；她說，目前全州已經發現了38例Omicron變種病毒感染者，其中紐約市有23例、長島有7例，Omicron變種病毒正在迅速攻占大紐約地區。

州府數據顯示，全州13日新增病例8266人，七天平均陽性率為4.65%，新冠住院人數增至3772人，為4月20日以來首次增至3700人以上，過去一個月以來猛增92%；其中上州很多醫院病床已經告急，空床數量勉強維持在10%左右，州府限制了32家醫院的非緊急擇期手術；她說，「我們預計疫情在感恩節後會重來，現在全州都出現了令人驚恐的反彈。」

霍楚表示，她對疫情的發展感到有些沮喪；州府此前發布的口罩 令本周已開始執行，未要求顧客提供接種紀錄的室內場所，必須要求顧客及其員工戴口罩；霍楚表示，落實口罩令仍要依靠地方政府，稱之所以出台口罩令就是為了要確保經濟不受疫情影響而再度關閉，讓商業場所都能正常營業。

不過，已有部分共和黨控制的郡表示不會執行口罩令，其中一些地區疫情嚴重；但霍楚說，全州有73%的人口居住在願意執行口罩令的地區，「代表大部分民眾的民代在做正確的事情。」霍楚並未將長島納蘇郡計算在內，因候任郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)已表示就任後不會執行口罩令。

她還表示，鑒於紐約市已經要求私企員工須在27日前接種疫苗，再加上目前紐約市的傳染率較低，因此屆時紐約市可被排除在州府口罩令執行範圍之外，「我們也將嚴密關注紐約市的病床數量和傳染率。」

霍楚說，州府將在1月15日再次評估口罩令的必要性；她表示，希望本輪疫情到那時將可緩解，但Omicron變種病毒的威脅仍讓人擔憂，而本輪疫情造成的住院主要仍為Delta變種病毒引起；她表示，全州目前已經發現38例Omicron病例。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，根據抽檢，Omicron變種病毒在紐約州和新澤西州已占到所有經基因測序新冠病例的13%，是全美平均水平3%的四倍。

同時，霍楚繼續敦促民眾接種疫苗和補強針，防範Omicron變種病毒可能帶來的風險；她說，目前全州已經施打了近340萬劑補強針，其中紐約市超過117萬劑；她還表示，州府未來將出台更多防疫措施，正在考慮為疫情嚴重的地區提供更多自我檢測包。