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紐約長島Omicron增至七例 繼任納蘇郡郡長反對執行口罩令

記者牟蘭／紐約報導
節日季後，長島兩郡疫情飆升，州府最新數據顯示，兩郡七天陽性率已連續三日超過6%；圖為接種新冠疫苗的民眾。(Getty Images)
節日季後，長島兩郡疫情飆升，州府最新數據顯示，兩郡七天陽性率已連續三日超過6%；圖為接種新冠疫苗的民眾。(Getty Images)

節日季後，長島兩郡疫情飆升，州府最新數據顯示，兩郡七天陽性率已連續三日超過6%，其中每日最高新增1706例，Omicron變種病毒感染者人數也增至七人，納蘇郡三例，蘇福克郡四例；為了避免疫情擴散，州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布強制口罩令，但納蘇郡的繼任郡長拒絕執行這一命令。

根據州衛生廳數據，長島兩郡的七天陽性率連日飆升，截止12日，已達6.6%，新增1706例患者；兩郡的變種病毒在上周末也有所增加，納蘇郡新發現三例Omicron變種病毒，加上蘇福克郡已發現的四例變種病毒，共發現七例變種病毒。

為了避免疫情的擴散，霍楚宣布從13日起，除非企業或場所有規定檢查訪客的疫苗接種紀錄，否則所有進出公共室內場所的人都必須戴口罩，員工也不能除外，違者將最高被罰1000元，但她也表示，這項規定不會強制執行。

對此，包括麥迪遜郡(Madison)和倫斯勒郡(Rensselaer)郡等七個共和黨籍人士執政的郡縣，明確表明不會執行口罩令；納蘇郡的繼任共和黨郡長萊克曼(Bruce Blakeman)指出，當地97%的成人已至少接種一劑疫苗，醫院仍有大量的空位提供給患者，不會在接任後執行這一計畫。

州長參選人、納蘇郡的國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)批評州長的近期命令，他說，霍楚10日宣布口罩令，13日就開始實施，期間沒有給商家與民眾明確指引，「我們需要一個更全面的計畫，但現在卻沒有」。

蘇奧齊表示，州府更不應在宣布恢復口罩令後，允許七個郡違反州長的規定，「我的意思是，當州長先宣布行政命令後，又告知下級政府不需要強制遵守，這會使社會分裂」。

霍楚則以「不一樣的觀點」回應七個郡不執行口罩令，「我對紐約居民有信心，相信大多數人會做正確的事情，所有人都希望盡快消除新冠病毒」。

口罩 變種病毒 霍楚

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