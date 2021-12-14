我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每日20萬隱形染疫？英國Omicron擴散的「恐慌總動員」

中國出現第2例Omicron 廣州男居家隔離驗出陽性

亞平會遊民所項目 進入簽約最後階段

記者張心／紐約報導
法拉盛39大道亞平會項目效果圖。（亞平會提供）
法拉盛39大道亞平會項目效果圖。（亞平會提供）

亞洲人平等會(AAFE)13日就法拉盛39大道興建遊民所一事召開記者會，表示該項目已進入與市遊民服務局(DHS)簽訂合同的最後階段，定案後將由亞平會和城市資源機構(Urban Resource Institute)共同所有，同時由亞平會擔任建造商(Developer)，30年合約後或可繼續保持當前用途，也可能轉為可負擔住房；2023年末房屋建成，2024年初開放，規定至少有一位18歲以下孩子的家庭可申請，擬在幫扶無家可歸的弱勢群體入住此間90個單位，居住一年或更久時間後找到永久性住所，但相關單位並未設置具體的搬離時限，也無權強制入住者搬走。

亞平會共同行政總監孫慧君(Jennifer Sun)、房地產總監陳匯源(Nelson Chan)、營銷傳播總監Ed Litvak、項目經理馮菁雲出席記者會，表示之前就想和社區溝通，但市遊民服務局禁止亞平會對此項目發聲，因為該局承擔所有該項目的對外宣傳工作；對於市社會服務局提到的9月23日已通知社區的聲明，亞平會表示關於具體是通知了誰這個問題，只有市遊民服務局可以回答，也只有皇后區第七社區委員會等相關方可以回應是否收到過通知。

對於市社會服務局在聲明中使用的遊民所(Shelter)措辭，亞平會表示雖然市府如此稱呼，但在他們看來本質並不是，應該稱為過渡性住房(Transitional House)，「法拉盛連署簽名點人員描述此項目的措辭，和我們要建造的房屋聽起來不一致；我們不是要做日間遊民所(Day Shelter)，不接受單身流浪漢，我們服務的是有孩子的家庭。」陳匯源說。

關於是否是政府主動找到亞平會建造該項目，孫慧君表示最初是亞平會的設想，希望在此地建造針對有孩子的家庭的過渡性住房，「也想過做可負擔住所，但發現市府和州府相關項目的經費和資源不會提供得太快，所以與其空著這些地等著政府建造給可負擔住所的資金，我們覺得還是應該快速建造過渡性住房，以滿足當地社區居民的住房需求。」若是30年合約到期後，城市經濟發展良好並需要永久性可負擔住房，亞平會也願意配合改變。

亞平會闡述建造此案的目的，在於因為疫情對經濟和房價的影響，導致很多家庭住不起房，所以這些有孩子的居民可以在此居住一年及以上，在當局的幫助下找到永久性住所；關於如何保障他們一年後就能找到住處，孫慧君表示沒有截止日期，也無權清空房屋，「如果因為一些原因，他們需要超過一年的時間去找永久性住房，他們依舊可以待在這裡。」

關於人們擔心的入住遊民精神問題，亞平會表示應該去問市遊民服務局，亞平會和城市資源機構的共識是不提供給這類人士居住，「申請者最終由市遊民服務局決定是否入住，他們會做初步背景調查，我們負責面試，要求檢查個人身分證，確定家裡是否有至少一位18歲以下小孩，提供小孩出生證明等資料。」

亞平會表示該住所會優先當地居民入住，但該意願還未寫進合約，包括提供本地語言服務，目前正在和市府大力推薦，「我們評估了很多地方，最終選擇建在這裡，因為這裡對要入住的人比較好，他們不會覺得被孤立和不安全。」

亞平會也承諾未來會舉行多場小型和大型的會議，積極與社區溝通，確定具體時間後會通知各方。

法拉盛39大道亞平會項目效果圖。（亞平會提供）
法拉盛39大道亞平會項目效果圖。（亞平會提供）
亞洲人平等會13日就法拉盛39大道興建遊民所一事舉行記者會。（記者張心／攝影）
亞洲人平等會13日就法拉盛39大道興建遊民所一事舉行記者會。（記者張心／攝影）

法拉盛 疫情 皇后區

上一則

7天內用OMNY搭車逾12次 MTA：升級搭到飽 明年3月試行

下一則

TurboVax創辦人馬曉宇參選州眾議員

延伸閱讀

遊民所改建可負擔住房 地皮擁有者亞平會：不適合

遊民所改建可負擔住房 地皮擁有者亞平會：不適合
法拉盛反遊民所簽名 2天收集約2.5萬

法拉盛反遊民所簽名 2天收集約2.5萬
簽名才知遊民所將建 痛斥亞平會出賣華社

簽名才知遊民所將建 痛斥亞平會出賣華社
「即日報名參展」2022年法拉盛新春嘉年華一起歡慶農曆新年

「即日報名參展」2022年法拉盛新春嘉年華一起歡慶農曆新年
法拉盛反遊民所 發動萬人連署 籲建平價屋助無家可歸者

法拉盛反遊民所 發動萬人連署 籲建平價屋助無家可歸者

熱門新聞

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖，不能在紐約製造混亂。（美聯社）

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

2021-12-12 10:10
莫虎(右)因周立波(左)涉名譽誹謗提告，法官駁回周立波方要求撤案的動議。(本報檔案照)

莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回

2021-12-10 15:53
萬秋明被大陪審團以二級謀殺與仇恨犯罪類別的一級嚴重性虐與竄改證據等六罪起訴。(本報檔案照)

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

2021-12-10 16:56
霍楚再頒口罩強制令，室內公共場所全員須配戴，違者罰款遭起訴。(取自州長辦公室)

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

2021-12-10 14:03
陳乃霓日前與家人到夏威夷渡假，不幸發生游泳意外，於12日在檀香山(Honolulu)驟逝。(陳乃霓舞蹈團提供)

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

2021-12-13 16:45
州府奧伯尼的多家電視台，日前收到名為「中國黃道十二宮殺手」的信函；圖為加州警方公告有關「黃道十二宮殺手」的訊息。美聯社

紐約州府多家電視台 連收「中國黃道十二宮殺手」信函

2021-12-10 16:32

超人氣

更多 >
地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬
他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死
移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝
這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅
睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠

睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠