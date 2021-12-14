亞平會遊民所項目 進入簽約最後階段

法拉盛39大道亞平會項目效果圖。（亞平會提供）

亞洲人平等會(AAFE)13日就法拉盛 39大道興建遊民所一事召開記者會，表示該項目已進入與市遊民服務局(DHS)簽訂合同的最後階段，定案後將由亞平會和城市資源機構(Urban Resource Institute)共同所有，同時由亞平會擔任建造商(Developer)，30年合約後或可繼續保持當前用途，也可能轉為可負擔住房；2023年末房屋建成，2024年初開放，規定至少有一位18歲以下孩子的家庭可申請，擬在幫扶無家可歸的弱勢群體入住此間90個單位，居住一年或更久時間後找到永久性住所，但相關單位並未設置具體的搬離時限，也無權強制入住者搬走。

亞平會共同行政總監孫慧君(Jennifer Sun)、房地產總監陳匯源(Nelson Chan)、營銷傳播總監Ed Litvak、項目經理馮菁雲出席記者會，表示之前就想和社區溝通，但市遊民服務局禁止亞平會對此項目發聲，因為該局承擔所有該項目的對外宣傳工作；對於市社會服務局提到的9月23日已通知社區的聲明，亞平會表示關於具體是通知了誰這個問題，只有市遊民服務局可以回答，也只有皇后區 第七社區委員會等相關方可以回應是否收到過通知。

對於市社會服務局在聲明中使用的遊民所(Shelter)措辭，亞平會表示雖然市府如此稱呼，但在他們看來本質並不是，應該稱為過渡性住房(Transitional House)，「法拉盛連署簽名點人員描述此項目的措辭，和我們要建造的房屋聽起來不一致；我們不是要做日間遊民所(Day Shelter)，不接受單身流浪漢，我們服務的是有孩子的家庭。」陳匯源說。

關於是否是政府主動找到亞平會建造該項目，孫慧君表示最初是亞平會的設想，希望在此地建造針對有孩子的家庭的過渡性住房，「也想過做可負擔住所，但發現市府和州府相關項目的經費和資源不會提供得太快，所以與其空著這些地等著政府建造給可負擔住所的資金，我們覺得還是應該快速建造過渡性住房，以滿足當地社區居民的住房需求。」若是30年合約到期後，城市經濟發展良好並需要永久性可負擔住房，亞平會也願意配合改變。

亞平會闡述建造此案的目的，在於因為疫情 對經濟和房價的影響，導致很多家庭住不起房，所以這些有孩子的居民可以在此居住一年及以上，在當局的幫助下找到永久性住所；關於如何保障他們一年後就能找到住處，孫慧君表示沒有截止日期，也無權清空房屋，「如果因為一些原因，他們需要超過一年的時間去找永久性住房，他們依舊可以待在這裡。」

關於人們擔心的入住遊民精神問題，亞平會表示應該去問市遊民服務局，亞平會和城市資源機構的共識是不提供給這類人士居住，「申請者最終由市遊民服務局決定是否入住，他們會做初步背景調查，我們負責面試，要求檢查個人身分證，確定家裡是否有至少一位18歲以下小孩，提供小孩出生證明等資料。」

亞平會表示該住所會優先當地居民入住，但該意願還未寫進合約，包括提供本地語言服務，目前正在和市府大力推薦，「我們評估了很多地方，最終選擇建在這裡，因為這裡對要入住的人比較好，他們不會覺得被孤立和不安全。」

亞平會也承諾未來會舉行多場小型和大型的會議，積極與社區溝通，確定具體時間後會通知各方。