口罩令恢復 霍楚：不強制執行

紐約州重啟強制口罩令，進出公共室內場所的人都必須戴口罩，員工也不能除外，違者將最高被罰1000元；圖為曼哈頓一間餐廳的員工13日戴著口罩工作。(Getty Images)

紐約州接種首劑新冠疫苗 滿一周年之際，但疫情 仍繼續升溫，州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布，從本周起，除非企業或場所有規定檢查訪客的疫苗接種紀錄，否則所有進出公共室內場所的人都必須戴口罩 ，員工也不能除外，違者將最高被罰1000元；然而霍楚表示州府不會強制執行，口罩令要靠各地方政府和民眾自覺執行，已有多個共和黨人執政的郡表示將不執行。

州府數據顯示，全州12日新增病例8993例，此前已經連續四天日新增病例數破萬，但因12日為周日檢測較少而有所降低；同時，全州新冠住院、ICU住院人數和插管治療人數繼續上升，新增死亡46人。

紐約在2020年4月疫情之初頒布了口罩令，並持續了一年多的時間，但隨著疫苗施打的推進逐漸放寬；如今疫情再度來襲，口罩令也恢復，有效期將從13日起到明年1月15日，之後州府將根據情況重新評估；和之前不同，州府並未要求所有人在任何室內公共場合戴口罩，口罩令僅對並未要求顧客出示接種紀錄的場所有效。

但霍楚13日表示，州府不會強制各郡執行口罩令，具體仍要依靠地方衛生部門和民眾自覺執行，她相信大部分地區會配合口罩令，「我們已經允許各郡自己執行，我們希望各郡能夠執行，也期待他們能執行，這樣符合公共健康的最大利益，也希望相關業者做出正確的選擇；儘管有些不同看法，但我對紐約人有信心，絕大多數人會做出正確的選擇，他們希望擺脫疫情。」

霍楚說，州府已經和全州大部分郡政府領導層談話，口罩令獲得全州62個郡的大部分支持；然而，上州部分由共和黨控制的郡已經明確表示將不執行口罩令，包括麥迪遜郡(Madison)和倫斯勒郡(Rensselaer)。

儘管長島納蘇郡郡長庫倫(Laura Curran)表示支持口罩令，但她的繼任者、共和黨的布萊克曼(Bruce Blakeman)則明確表示不會執行；長島蘇福克郡長貝隆(Steve Bellone)則未明確表態。

此外，14日將是紐約州接種首劑新冠疫苗一周年紀念；去年12月15日，來自長島的一名護士成為紐約州乃至全美首個接種mRNA新冠疫苗的人，標誌著美國大規模接種疫苗的開始；一年以來，全州超過70%的人口已接種。