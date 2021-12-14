顧客百分之百戴口罩 華埠商家：影響不大

華埠部分商家表示，口罩令實施與否影響不大，因為幾乎百分之百的顧客都戴口罩。（記者和釗宇／攝影）

為遏制疫情升溫，州府下令，除非企業或場所有規定檢查訪客的疫苗 接種紀錄，否則所有進出公共室內場所的人都必須戴口罩 ，新規13日起生效；不過，曼哈頓華埠部分華人 商家表示，口罩令實施與否影響不大，因為幾乎百分之百的顧客都戴口罩，不用強制。

州府的口罩令針對的是不要求顧客出示新冠疫苗接種紀錄的室內公共場所，而要求出示接種紀錄的室內場所，已接種者仍可不戴口罩；而紐約市今年8月起實施的「紐約之鑰」(Key to NYC)倡議，已經要求餐館堂食、影劇院和健身房等室內娛樂場所的顧客，已經涵蓋大部分室內公共場所，因此口罩令生效影響有限。

在華埠勿街(Mott St)一家眼鏡店工作的林先生表示，該店從疫情開始以來，就要求顧客戴口罩，「如果有人進店不戴口罩，我們會要求帶上口罩，如果沒有口罩的話我們會提供口罩；華人顧客基本百分之百戴口罩，只是偶爾有外州遊客進來，不知道紐約市的規定，所以沒戴口罩。」

另一家華人酒莊則要求更加嚴格，該店員工盧先生說，「如果不戴口罩，我們不會允許進門，就算是打了疫苗也不行；誰也不知道哪個人有沒有攜帶病毒，戴口罩比較保險。」

一家參茸店店員吳小姐也表示，幾乎百分之百的顧客戴口罩，「只有老外不戴，但我們的老外顧客很少，所以新規基本不會影響我們。」

紐約其他華人社區如皇后區法拉盛、布碌崙8大道，商家和消費者戴口罩的比例也極高，業者多表示，華人戴口罩非常自覺，無需強制。