「最大無障礙投資」 紐約26地鐵站擬裝新電梯

MTA董事會將針對26個地鐵站安裝新電梯進行投票，圖為曼哈頓一間地鐵站的滾梯。(Getty Images)

紐約市交通部門官員表示，大都會 運輸署(MTA) 董事會近日將針對26個地鐵站 安裝新電梯進行投票，其中19個地鐵站目前沒有適合殘障人士使用的進出口。

26個安裝計畫中的13項將採公私營機構合作模式，簡稱P3(public-private partnership, PPP)，須獲董事會批准；主要承包商除設計和施工，還將至少負責維護25年。混合策略可望加快建設、降低成本。

MTA無障礙長阿羅約(Quemuel Arroyo) 說，私營部門將協助融資，加速實現無障礙目標。

目前已確定八個採公私合作模式安裝電梯的地鐵站，包括教堂大道(Church Avenue)、羊頭灣(Sheepshead Bay)、洛克威大道(Rockaway Boulevard )、國王高速公路(Kings Highway)、朱尼厄斯街(Junius Street)、莫索魯公園大道(Mosholu Parkway)、施坦威街(Steinway Street )以及皇后大道的伍德黑文大道(Woodhaven Boulevard at Queens Boulevard)。

另將以這種合作模式替換哈萊姆中心125街、34街和八大道、歐幾里德大道、161街-洋基體育場和第三大道-149 街的現有電梯。

董事會成員也將投票決定其他14站電梯合約，包括目前缺乏電梯的六個地點如威徹斯特廣場、181街、布碌崙8大道、法院廣場-皇后區廣場和牙買加大道的伍德黑文大道。

所有計畫都來自大都會運輸署龐大550億元資本計畫中的50億元無障礙項目，唯一例外是68街和勒辛頓大道(68th Street and Lexington Avenue)，最初2009年提出，因社區反對被推遲。

阿羅約說，這是資本計畫有史以來最大的無障礙投資。目前僅四分之一地鐵站有電梯進出。