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紐約地鐵仇恨犯罪飆升 仇亞攻擊暴增233%

記者張晨／紐約報導
紐約市地鐵犯罪率隨著乘客的增多也水漲船高，搶劫與重罪攻擊、盜竊案都比以往更多。(路透)
紐約市地鐵犯罪率隨著乘客的增多也水漲船高，搶劫與重罪攻擊、盜竊案都比以往更多。(路透)

紐約市捷運系統的載客量每周都再創新高，上周四一天時就達到了350萬人，是疫情以來的峰值；而犯罪率卻也因此水漲船高，搶劫與重罪攻擊、盜竊案都比以往更多；與此同時，仇恨犯罪也有明顯上升，針對亞裔的仇恨犯罪更增加了233%。

根據大都會運輸署(MTA)的數據，11月的搶劫案件比10月增加了一倍多，從40起增至88起；重竊案和重罪攻擊在內的全部重罪也比前一月上升了45%。

11月平均每天的搶劫案從1.3起增加到2.9起，日均重罪案也從3.8起上升到7.8起。

數據還顯示，仇恨犯罪整體增加了79%，增長最高的是針對性取向的攻擊，增加了240%；而仇恨亞裔攻擊則排第二，增加了233%。

MTA主席利博(Janno Lieber)表示，對於大多數乘坐地鐵往返辦公室的通勤者來說，與一些「讓自己感到不舒服的人打交道」，甚至產生肢體衝突，那就是問題了。

市長白思豪(Bill de Blasio)夏季在MTA的要求下增加了高峰時段的警力巡邏，隨後利博敦促市警提高其在捷運系統中的能見度。

利博表示，他相信新任市長亞當斯(Eric Adams)會聽取他的建議，讓通勤客注意到增加的警力，並感到更加安全。

亞當斯發言人泰斯(Evan Thies)則表示，亞當斯已一再表示，會讓更多捷運警員離開警局，進入地鐵系統，更好地分散開來，覆蓋更大的區域。

MTA發言人多諾萬(Aaron Donovan)表示，更多的警力可以在緊急情況發生時更快地做出反應，能及時發現和處理可能對他人構成威脅的心理及精神問題者，並在犯罪發生前進行干預。

就在13日凌晨，一持刀嫌犯與一受害者在布朗士241街地鐵站內發生了打鬥，受害者送醫後不治；該案發幾個小時前，曼哈頓下東城地蘭西街(Delancey St.)及艾塞克斯街(Essex St.)地鐵站內，一肩扛鐵鏟的嫌犯襲擊了一名MTA清潔工。

地鐵站 MTA 亞當斯

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