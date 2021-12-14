7天內用OMNY搭車逾12次 MTA：升級搭到飽 明年3月試行

MTA將針對OMNY用戶開始新政策，從明年3月起，七天內使用OMNY超過12趟者，系統將會自動辨別，讓乘客當周可無限次免費搭乘公共交通。（記者和釗宇／攝影）

新一代非接觸感應式交通付費系統OMNY，於今年初在全市開通，但僅限於單次付費，無法購買周票或月票；大都會 運輸署(MTA )13日表示，將於明年3月針對OMNY用戶開始新政策，只要在七天內使用OMNY超過12趟者，系統將會自動辨別，讓乘客當周可無限次免費搭乘地鐵、公車等公共交通，以節省乘車者的每次搭乘費用。

這一新的「票價上限」政策，將從明年3月1日開始試行，只要使用OMNY系統付費，根據政策，在周一午夜至周日晚11時59分間使用OMNY超過12次(累計車資33元)，在第13次乘車的乘客，將自動升級為無限周票，乘客即便再繼續使用OMNY系統刷票，也不再被系統扣款，等於當周無限搭乘。

MTA發言人表示，新規旨在鼓勵紐約民眾搭乘大眾交通運輸工具，同時降低乘客的乘車成本，以期恢復新冠疫情前的地鐵、公車乘客量；自OMNY系統2019年5月開始投入使用，不少維權團體就認為該技術能夠讓MTA在收取票價時採用更創新、公平的模式。

目前地鐵乘客的回流量僅為疫情前的60%，MTA代理主席兼首席執行長利博(Janno Lieber)日前表示，以創新的模式收取票價，可成為吸引乘客回流的契機；他表示，更高的票價和更少的地鐵班次，無法吸引乘客回流，而MTA也正在極力想辦法，利用OMNY系統，使地鐵和巴士的票價可以更公平。

OMNY系統適用於大多數手機數字錢包，包括蘋果、谷歌、三星支付，以及Visa和Master卡，目前全市所有地鐵站 和公車都已安裝完畢；大都會北線鐵路(Metro-North)、長島鐵路(Long Island Rail Road)等線路則支持移動支付，預計將於明年納入OMNY支付系統；捷運卡將於2023年徹底退出歷史舞台。

此前在10月28日，州參議員郭納德(Andrew Gounardes)在州議會提出，要求MTA為OMNY制定票價上限政策，若一周內乘坐次數票價總和超過33元、或一個月內乘坐次數票價總和超過127元，則不需再支付費用。