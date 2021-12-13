紐約市、長島護士 馳援上州醫院

諾斯韋爾醫療系統從紐約市和長島抽調的護士，12日抵達上州的羅切斯特市投入抗疫。(羅切斯特大學附屬醫院提供)

紐約州西部地區疫情 嚴重，長霍楚 (Kathy Hochul)日前要求疫情較輕的紐約市和長島等下州地區，向上州的西紐約地區輸送醫護力量；她表示，長島的諾斯韋爾醫療系統(Northwell Health)已經向西紐約地區的兩家醫院派出名16護士馳援。

上州伊利郡醫療中心執行長夸楚徹(Tom Quatroche)表示，該醫院擁有573張病床，因為新冠病人數量激增，病床和人手已經嚴重告急；目前馳援人員已經趕到該院，諾斯維爾醫療中心執行長杜寧(Michael Dowling)表示，疫情初期諾斯維爾醫療中心就曾得到其他醫療機構的援助，「我們聽到有些地區的醫院遇到人手緊張後，就提出幫助，我們記得自己在疫情最嚴重時期是怎麼熬過來的。」

前往上州羅切斯特馳援的護士麥克德模特(Brendan McDermott)表示，「作為一名護士，我明白幫助有需要的人非常重要；當紐約市疫情最嚴重時，很多人過來幫助我們，我現在也很榮幸能報答他們。」

州府數據顯示，全州日新增病例數已經連續四天破萬，11日新增1萬1577例，七天平均陽性率4.61%；全州新冠住院住院人數自感恩節以來就不斷上升，紐約上州 部分地區疫情尤為嚴重，全州8月以來的新冠死亡病例中，近四分之三都在上州。

為緩解病床壓力，霍楚已要求上州32家醫院限制擇期手術；其中，疫情最嚴重的沃倫郡格倫瀑布醫院(Glen Falls Hospital)表示，該院的165名病人中，有50人是新冠患者。

霍楚表示，16名醫護人員被分為兩隊，分別前往水牛城的伊利郡醫療中心(Erie County Medical Center)以及羅切斯特大學的斯特朗紀念醫院(Strong Memorial Hospital)，人員包含加護病房人員、急救人員和內外科護士，馳援時間為期兩周。