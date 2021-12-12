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紐約口罩令 部分共和黨地區不配合

記者張晨／紐約報導
州內部分共和黨地區表示不會遵守霍楚頒布的口罩令。(Getty Images)
州內部分共和黨地區表示不會遵守霍楚頒布的口罩令。(Getty Images)

新冠疫情再次抬頭，紐約多指標飆紅，州長霍楚(Kathy Hochul)11日宣布已派諾斯韋爾醫療系統(Northwell Health)的醫護團隊支援疫情嚴重的西紐約地區；而對於其10日頒布的口罩令，州內部分共和黨地區表示不會遵守，稱規定是「徹頭徹尾的魯莽」。

這個由16名臨床專業人員和兩名負責人組成的醫療團隊，11日前往水牛城(Buffalo)伊利縣醫療中心(Erie County Medical Center)和羅徹斯特大學斯特朗紀念醫院(Rochester's Strong Memorial Hospital)執行為期兩周的支援任務；團隊中包括重症監護、急診科和外科護士。

「抗擊冬季新一輪疫情需要州各地醫療夥伴一起協同作戰。」霍楚表示，感謝諾斯韋爾醫療中心響應行動號召，積極與州府合作，這隻卓越的醫護隊伍將幫助紐約西部應對嚴峻疫情；州府11日數據顯示，西紐約新冠陽性率為9.88%，遠超州平均水平4.58%，紐約市陽性率則為2.56%。

諾斯韋爾醫療中心執行長杜寧(Michael Dowling)表示，雖然紐約南部的病例也有所增加，但紐約上州一些地方衛生系統已經出現負荷，醫療組織之間應團結合作。

然而即便上州一些地區的確診及住院數字已經攀至高點，仍對霍楚日前頒布的強制口罩令表示拒絕；洛克蘭郡郡長戴伊(Ed Day)表示，霍楚無法提供這項規定的具體細則，「與其到處抓沒有戴口罩的人，不如增設更多流動注射站，尤其對於兒童疫苗來說。」

納蘇郡候任郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)則稱該規定只是做突擊應對，他表示已有超過97%的納蘇郡成年人接種了至少一劑疫苗，「很明顯這裡並沒有陷入危機，州府不應把我們描繪成與其他地區一樣糟糕，我希望州府能允許地方自行做出決定，而不是強制執行。」

麥迪遜郡(Madison County)、尼亞加拉郡(Niagara County)、倫斯萊爾郡(Rensselaer County)以及洛克蘭郡沒有執行這一命令。

11日紐約州再新增七例Omicron變種病毒病例，總數達30例。

疫情 霍楚 口罩

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