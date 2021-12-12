紐約聖誕老人遊行回歸 傳遞正能量

「聖誕老人大遊行」疫後回歸，飲酒減少，致力傳遞正能量。（美聯社）

備受歡迎的「聖誕老人大遊行 」(SantaCon)在去年因疫情 停擺後，11日回歸；這項因串聯全市酒吧，方便參與者買醉從而被稱作「兒少不宜」的活動，今年在主辦方的呼籲下開始傳遞正能量，「不要成為破壞美好時光的人，在你能做到的地方為人們提供幫助。」

當日天氣較暖一早從曼哈頓下城到中城，隨處可見身著身著聖誕老人紅裝的參與者，鮮有人戴口罩。

今年活動雖在疫情停擺後一年恢復，但人們看起來格外的平和，很多人表示「不想太過瘋狂，只想和三五好友感受節日氣氛。」

「聖誕老人大遊行」每年在紐約市會吸引數千人參與，主辦方鼓勵與會者關懷沿街的遊民，不少民眾會攜帶食物和飲品，在活動當天扮演聖誕老人，將愛心獻給在寒冷的冬天仍舊露宿街頭的人。

但因為此項活動將將紐約市各個酒吧串連，方便參與遊行者沿街喝酒，也因此造成不少混亂問題；不少參與者的酒後行為，給沿路居民和上班族造成困擾，因而往年活動也飽受批評。

大都會運輸署(MTA)今年在活動前更是頒布了禁酒令，長島鐵路 (LIRR)和北線鐵路(Metro-North Railroad)車廂及沿線站台禁止飲酒，派駐額外的巡警，駐守賓州車站(Penn Station)和大中央車站(Grand Central Terminal)，檢查是否有乘客飲酒，並將沒收所有酒精飲品。

而今年活動前，主辦方在網站發布了一套建議性的行為準則，鼓勵參與者照做，如「聖誕老人的責任是傳播歡樂，而不是恐慌，不是嘔吐，不是滿街的垃圾」；以及「聖誕老人更不會在街上撒尿，打架，阻塞街道，爬上汽車或者破壞財物。」

受訪的參與者多來自長島、上州等郊區，他們表示，今年參與的人數比往年更多，人們也更積極的攜帶了食物和禦寒品給城市裡無家可歸的人。