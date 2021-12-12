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紐約華人總商會31周年慶典 「老朋友」亞當斯到場祝賀

記者牟蘭／紐約報導
美國紐約華人總商會日前舉辦成立31周年暨第16屆理事就職典禮，繼任市長亞當斯與孟昭文等均到場支持。(記者牟蘭／攝影)
美國紐約華人總商會日前舉辦成立31周年暨第16屆理事就職典禮，繼任市長亞當斯與孟昭文等均到場支持。(記者牟蘭／攝影)

美國紐約華人總商會日前舉辦成立31周年暨第16屆理事就職典禮，布碌崙(布魯克林)區長、候任市長，同樣也是該會老朋友的亞當斯(Eric Adams)與國會眾議員孟昭文等均到場支持；會長徐家鵬表示，新冠疫情為全美帶來巨大考驗，商會發揮大愛精神，團結合作，籌集13萬元善款購買防疫物資，為美中兩地提供力所能及幫助。

徐家鵬表示，美國紐約華人總商會於1990年成立，至今已有31年，商會始終秉持「團結華商、群策群力、發展經濟、共保權益」的宗旨，積極參與各項活動，提高華人在政治、經濟、慈善與文化的地位，得到各級政府的認可與支持。

徐家鵬說，過去兩年，新冠病毒給社區帶來嚴重的負面影響，尤其是不少華裔商家的生意都受到衝擊，即使如此，商會仍在疫情初期，舉辦兩次防疫慈善籌款活動，籌集13萬元的防疫物資，捐贈給中國湖北省慈善總會以及紐約本地的醫療機構與政府部門。

徐家鵬表示，商會將繼續回饋社會，計畫舉辦敬老大會、弘揚中華文化，支持華人與代表社區聲音的人士積極參政。

亞當斯表示，該會在大紐約地區已有超過500名會員，為當地社區的經濟發展做出貢獻；他感謝紐約華人總商會在疫情期間為捐贈防疫物資，多次發聲反對仇恨亞裔犯罪，當日頒發獎狀嘉獎，「這是我最後一次作為布碌崙區長參加紐約華人總商會的活動，下一次我將以新身分參與」。

美國紐約華人總商會日前舉辦成立31周年暨第16屆理事就職典禮，繼任市長亞當斯(右...
美國紐約華人總商會日前舉辦成立31周年暨第16屆理事就職典禮，繼任市長亞當斯(右)到場支持；左為徐家鵬。(記者牟蘭／攝影)

華人 防疫 疫情

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