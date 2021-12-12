中領館史島舉辦 「一起向未來」 預祝冬奧順利

中國駐紐約總領館11日在史泰登島港文化中心植物園舉行「一起向未來」活動，預祝2022年北京冬奧會圓滿成功。(記者顏潔恩/攝影)

中國駐紐約總領館11日在史泰登島港文化中心植物園 (Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden)舉行「一起向未來」活動，預祝2022年北京冬奧 會圓滿成功；駐紐約總領事黃屏表示，在世界亟需信心和勇氣時，通過奧運 會所展示的體育精神，將會把各國人民團結在一起。

黃屏致詞表示，此次冬奧會是向世界展示和平、團結的機會。(記者顏潔恩/攝影)

黃屏、植物園首席執行官內卜斯(Martha Neighbors)及各界僑領等十多人先在寄興園參觀主題為「冰雪北京、激情冬奧」的攝影展；該展覽分為冬奧場館、項目及籌備進展三部分，通過30幅精美圖畫向美國社會展示北京冬奧會的魅力，也令在美華人更深入了解這場盛事。

一眾人稍後移步到「紐約花燈遊園會」的主舞台，點亮冬奧會徽標識燈箱，並欣賞由華裔青少年帶來的太極、武術表演；黃屏也向內卜斯、紐約北京同鄉會會長張寶利等人贈送冬奧會主題的禮品，感謝他們籌備當天活動的努力。

嘉賓們點亮冬奧會徽標識燈箱。(記者顏潔恩/攝影)

「北京即將成為首個舉行過夏季和冬季奧運會的城市，這對中國人而言是無比興奮和驕傲的事」，黃屏致詞表示，此次冬奧會是向世界展示和平、團結的機會，來自各國的運動員能到北京展示他們的技能，發揮運動精神，同時也傳遞攜手擊敗新冠疫情、解決經濟等各方面問題的信念。

他也特別指出，紐約華僑對家鄉的冬奧會表現積極和支持，雖然遠在他鄉，但都向著北京給予祝福，相信在大家的美好祝願下，冬奧會一定會順利進行、完美落幕；當天參加活動的僑界人士包括美國亞裔社團聯合總會會長陳善莊、紐約台山鄉親會會長陳志良、福建同鄉會鄭思祺等人。