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不查疫苗場所 下周一重啟口罩令

記者張晨／紐約報導
紐約重啟口罩令，在不查疫苗場所施行，13日起實施。(取自州長辦公室)
紐約重啟口罩令，在不查疫苗場所施行，13日起實施。(取自州長辦公室)

進入冬季後，紐約及周邊地區的新冠感染數字激增，州長霍楚(Kathy Hochul)10日宣布，從13日(周一)開始，除非企業或場所有規定檢查訪客的疫苗接種紀錄，否則所有進出公共室內場所的人都必須戴口罩，員工也不能除外。

霍楚表示，重新實施口罩強制令是基於目前確診和住院人數上升的現狀，這在紐約州北部地區尤其明顯；且聖誕節即將來臨，人們會有更多時間在室內購物、聚會以及遊覽；在不確定疫苗接種與否的情況下，需要求所有人戴上口罩，以保證人員安全。

紐約在2020年4月疫情之初頒布了口罩令，並持續了一年多的時間，但隨著疫苗施打的推進逐漸放寬；如今再次緊縮，有效期將從13日起到明年1月15日，之後州府將根據情況重新評估。

「我們正進入一個充滿不確定性的時期，要么得到控制，要么將再重演2020年初的悲劇。」霍楚表示，這種警告已經持續了幾個星期，如今必要採取額外措施，原因是全州病例數持續增加、醫院容量減少、某些地區接種率不足。

自感恩節以來，全州七天平均陽性率上升了43%，住院率增加了29%；雖然紐約人完全接種的比例從感恩節周末到現在上升了2%，但速度仍不足以遏制病毒的傳播，尤其是在接種率較低的社區。

而截至8日的七天時間裡，全州有超過6萬8000例檢測呈陽性，這是自2月初以來病例增長最迅猛的一周。

霍楚當日在曼哈頓西區的一家社會服務機構宣布了口罩強制命令，那裡的大多數人都配戴著口罩；紐約市目前要求進入室內餐廳、娛樂場所和健身房等地的訪客均須出示疫苗卡，因此這些場所將不受新規定的影響。

除紐約州外，華盛頓州、俄勒岡州、伊利諾伊州、新墨西哥州、內華達州和夏威夷州也有類似的室內口罩強制規定。

霍楚指出，違者可能會面臨民事和刑事處罰，包括最高1000元的罰款，當地衛生部門將負責執行。

口罩 霍楚 疫苗

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