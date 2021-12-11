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首個亞裔健康報告出爐 不同族裔差異大

記者顏潔恩／紐約報導
在紐約市的亞裔群體具有族裔多元性。圖為法拉盛中心街景圖。(本報檔案照)
在紐約市的亞裔群體具有族裔多元性。圖為法拉盛中心街景圖。(本報檔案照)

市衛生局10日發布一項專門研究與分析紐約市亞太裔居民健康狀態的報告，顯示亞裔群體具有族裔多元性，需收集各族裔的數據、了解之間的健康差距，制定策略時才能對症下藥；這是全市首次發布專門解讀亞裔健康問題的報告，其中還指出新冠疫情引發的仇亞情緒也給亞裔民眾健康帶來影響。

亞裔和太平洋島裔居民占據全市總人口的14%，儘管是全市增長最快的族群，但因無足夠的數據研究，在公共衛生領域經常成為被忽略的對象，或是被籠統範疇為單一的群體；但事實上在紐約市的亞裔群體具有族裔多元性，來自48個不同的國家，說著各種語言和方言。

「亞太裔居民並不能全歸納在一塊」，市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，健康數據應反映出亞裔不同血統的廣度，才能更有效解決健康不平等問題；該報告針對各族裔的心理、牙科健康、生育結果、疫苗接種和艾滋病預防、癌症篩檢等各因素考量，並指明新冠病毒和疫情對亞裔產生的特殊影響，顯示了亞裔細分下各族裔間的數據差異。

一些關鍵結果包括：紐約市的亞裔較少有肥胖問題，有較高的蔬果攝取量、接種流感疫苗率，但結腸癌篩檢、艾滋病檢測和進行牙齒清潔的比率低於全市水平，每四人中有一人吸菸，孕婦主動報告的產後憂鬱症發生率高於全市平均水平。

而不同族裔的亞裔群體結果中發現的差異是：韓裔中高血壓患病率約15%、而在印度裔中可達31%，含糖飲料攝取量在東亞群體中占7%、在夏威夷和太平洋島裔居民中占28%。

由於醫療系統中存在語言障礙，造成服務不夠完善、因文化差異產生的評估和診斷標準落差等，亞裔群體普遍面臨公共衛生挑戰；當局表示，該報告將協助大眾了解亞裔群體之間的差異，日後能憑藉數據與政策制定者、社區組織等，探索更具策略性的服務和措施，針對各族裔的健康作出優先的治療安排。

在紐約市的亞裔群體具有族裔多元性。圖為曼哈頓華埠公園。(本報檔案照)
在紐約市的亞裔群體具有族裔多元性。圖為曼哈頓華埠公園。(本報檔案照)

亞裔 流感疫苗 紐約市

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