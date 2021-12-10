80萬合法移民可選市級民代 紐約法案過關

紐約市議會9日通過法案，允許全市約80萬擁有合法身分的移民投票選舉市級民代。（記者和釗宇／攝影）

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紐約市議會9日通過法案，允許全市約80萬擁有合法身分的移民投票 選舉市級民代，預計有超過11萬華裔移民將首次有機會投票，紐約市也將成為全美規模最大的允許非公民投票的城市。

這項名為「我們的城市我們投票」(Our City, Our Vote)的法案由市議員羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)提出，擁有合法工作身分並在紐約市居住至少30日的居民，就可有市級選舉投票權，除永久居民(綠卡持有者)外，還有依法納稅、有合法工作身分的移民，包括工作簽證 (H-1B)持有者、參加實習計畫(OPT)的國際學生及工作簽證配偶(H-4)等EAD工作許可卡持有者、受「童年抵美暫緩遣返」(DACA)計畫保護的夢想生等。

法案要求市選舉委員會在明年7月前制定計畫，包括變更選民註冊規則、設立條款為非公民提供單獨選票，避免非公民投票選舉聯邦和州級民代；法案通過後，非公民最早可在2023年1月首次參與市級選舉投票。

投票前，市議會爆發激烈辯論，市議員周奈(Mark Gjonaj)提出動議，要求取消投票，將提案退回市議會相關委員會再審；支持取消投票的議員認為投票應為公民特權，也有部分此前支持該提案的非洲裔市議員反水，稱居住30天就有投票權時間太短，對上百年才取得投票權的非洲裔不公平；但動議最終被否決，經過投票，該法案以33票贊成、14票反對、兩票棄權獲得通過。

然而33票並未達到足以讓市長無法行使否決權的票數，不過白思豪表示，他不會行使否決權，也不保證簽字，預計會讓法案自然生效，「我認為這項法案尚有法律疑問沒有解決，但我尊重市議會的決定」。

紐約共和黨人稱該法案稀釋了「公民的聲音」，在排序複選制下「增加了選舉舞弊的隱憂」，之後會提出訴訟；已經表態支持該法案的候任市長亞當斯(Eric Adams)則通過發言人表示，就任後將與法務部門討論任何可能的法律問題。

據市府數據，全市約有80萬8000名成年移民擁有合法工作身分，其中13萬為多米明尼加裔，11萬7500人來自中國；紐約移民聯盟(NYIC)在市議會投票前舉行集會，聲援該法案；參加集會的華人進步會行政總監李寶霞表示，非公民投票法案通過不會讓華裔移民喪失成為公民的動力，「可以看做是移民踐行公民權利的初級練習」。