紐約市舊教育系統官僚 班克斯：需全面改革

班克斯(右)將出任紐約市教育總監，表示將進行大改革。（美聯社）

候任市長亞當斯 (Eric Adams)9日宣布班克斯(David Banks)將出任市教育總監 ，展望紐約市未來的教育前景，亞當斯和班克斯都認為舊的教育體制與時代脫節，市教育局 需進行一場全新變革。

亞當斯在布碌崙(布魯克林)皇冠高地161小學做出該任命宣布，這所學校是班克斯的母校，回到母校不僅只是新教育總監回家，且標誌他的新起點。

班克斯說，「市教育系統每年花費380億元，但65%的少數族裔學生成績卻不達標，有違辦教育的初衷，哪怕不設教育局也不應有這樣的結果，我們應為教育傾注心血。」

亞當斯說，他過去八年常就學生教育與班克斯交流。班克斯明確表示，作為教育總監，他將對全市教育系統進行全方位改革，改革的頭號目標是在白思豪市長和現任教育總監的時代形成的嚴重官僚。

班克斯表示，「改變即將來臨。」亞當斯也說，「班克斯將設計新的教育體系。」

亞當斯說，他之所以挑選班克斯為教育總監，是因為兩人都希望有一個對教師和校長有利，而不是有利於官僚的教育體系。班克斯說，「我們不僅只對現有的體制修修補補，而是要推倒重來。教育局為何需要數千個高薪職位，但作用卻是花瓶，價值何在？所以必須進行變革，從高層開始，我們將重新洗牌。」

在談到教育系統的哪些崗位可繼續保留時，亞當斯稱，「教師和保護與關愛學生的崗位是安全的，但如果是整天開會、用納稅人的錢為己鍍金以及與教師崗位無關的人，就要有憂慮感。」

亞當斯說，希望教育普及到全體兒童，包括考慮到學生戴眼鏡和健康飲食的需求，他承諾預防學生出現閱讀障礙，因此要檢測到每個兒童。

離任的市長白思豪稱讚班克斯的任命決定，表示「他掌舵教育局是學生家庭的幸運，他和不少教育系統的人都出自布朗士法律、政府與司法學校，這所學校產生了傑出的教育總監，亞當斯為紐約的學校做出英明的選擇。」

教師工會期待與班克斯合作，認為他是關心兒童的教育家。