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鄭岱雲夫婦 連5年捐款109分局獲表揚

記者牟蘭／紐約報導
鄭岱雲(前排左二起)與吳美如向109分局捐贈1萬元。(記者牟蘭／攝影)
鄭岱雲(前排左二起)與吳美如向109分局捐贈1萬元。(記者牟蘭／攝影)

市警109分局日前在法拉盛舉辦年度晚宴，華裔婦產科醫生鄭岱雲夫婦連續第五年為警局捐贈1萬元，感謝警員疫情期間在前線奮戰，保護市民的安全，警局為二人頒發雕塑獎杯，感謝他們多年來的支持。

吳美如(前排左二起)與鄭岱雲8日向109分局捐贈1萬元，歐康納(二排左一)回贈雕...
吳美如(前排左二起)與鄭岱雲8日向109分局捐贈1萬元，歐康納(二排左一)回贈雕塑獎盃。(記者牟蘭／攝影)

109分局於8日晚在法拉盛舉辦年度聖誕晚宴，邀請民選官員與社區代表參與，歡度即將到來的聖誕節；鄭岱雲與吳美如夫婦在晚宴上向分局捐贈1萬元的支票，由局長歐康納(John O'Connell)代收，警局向鄭岱雲夫婦回贈雕塑獎杯，感謝他們長久以來對警局的支持。

109分局於8日晚在法拉盛舉辦年度聖誕晚宴，邀請民選官員與社區代表參與，歡度即將...
109分局於8日晚在法拉盛舉辦年度聖誕晚宴，邀請民選官員與社區代表參與，歡度即將到來的聖誕節。(記者牟蘭／攝影)

去年疫情爆發後，鄭岱雲的婦科診所曾關閉兩個月，收入大減，但仍通過過麻醉醫生女兒，向109分局捐贈1萬元，感謝警員維護當地治安，今年再度捐款，希望這筆款項改善分局設施以及為警員購買節日餐品等。

顧雅明(中)還為社區聯絡官黃凌欽(左)與Danny Wong(右)頒發獎狀。(顧...
顧雅明(中)還為社區聯絡官黃凌欽(左)與Danny Wong(右)頒發獎狀。(顧雅明辦公室提供)

歐康納還在當天的晚宴上為警員Terrence Tringone與Fahad Kashem頒發「本月最佳警察獎」，市議員顧雅明為社區聯絡官黃凌欽與Danny Wong頒發獎狀，感謝他們為社區民眾與警局搭起溝通橋樑。

節日季期間，竊案與詐騙頻發，警方提醒民眾做好防疫措施，外出前關好家中門窗與車門，避免在家中遺留大量現金等財物，若收到親友的求助電話，切忌購買禮卡或自行匯款；警方提醒，若民眾遇到困難，應及時聯繫警察，警員將提供包括中文在內的多語言服務。

警察 雕塑 法拉盛

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