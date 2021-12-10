陷鴉片藥物爭議 薩克勒家族遭大都會博物館除名

深陷鴉片藥物爭議的薩克勒家族，遭大都會博物館除名。（美聯社）

在全美最富裕的薩克勒家族(Sackler family)被指積極銷售家族企業處方麻醉藥奧斯康定(OxyContin)、引發爭議之後，紐約大都會博物館 決定將這一大金主除名。

薩克勒家族備受爭議點是，他們助長銷售奧施康定，加劇全美致命鴉片類藥物的危機。

大都會博物館9日宣布，已與力推奧斯康定的兩位薩克勒兄弟後代達成協議，館內七個原本以該家族命名的展覽空間將不再顯示薩克勒之名。

被除名的七個展區包括丹鐸神廟(Temple of Dendur)展區，這是古埃及神廟，被館方稱為標誌性和最受歡迎的藝術作品之一。

薩克勒家族擁有產製強效奧斯康定的普度製藥公司(Purdue Pharma)，近年來該家族成員面臨數百起民事訴訟、不斷被調查，大都會博物館因而做出除名的決定。

一位紐約破產 法官9月批准普度製藥的和解協議，其中包括薩克勒家族所有者約45億元；這項裁決仍受質疑，並激怒許多批評及倡議人士。

有些人希望一些薩克勒家族成員最終入獄。但普度製藥去年對三項刑事指控認罪並支付80億元罰款和賠償金，避免入獄。

鴉片類藥物已導致全美60萬人死亡。

薩克勒家族後裔透過聲明說，家人們一直大力支持大都會博物館，相信除名符合博物館最佳利益及其使命，又說，贊助最早始於將近50年前，希望其他有心之士挺身而出接棒。

2019年普度公司官司纏訟爭最激烈時，薩克勒家族成員被全美各城市、縣和州起訴，越來越多人迴避薩克勒這個名字。

美國藝術攝影師戈爾丁(Nan Goldin)2018年在大都會博物館主導抗議薩克勒慈善事業，接著向接受該家族贊助的紐約古根漢美術館(Guggenheim)、巴黎盧浮宮等多國藝術機構提出抗議，要求停止收取捐款、予以除名。