我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼加拉瓜的背叛?斷交背後被制裁的「獨裁者鐘擺」

民主峰會淪圈地運動 恐不利拜登外交布局

詹樂霞退選紐約州長 拚連任州檢察長

記者和釗宇／紐約報導
詹樂霞9日宣布退出州長競選，並表示將競選連任州檢察長。（美聯社）
詹樂霞9日宣布退出州長競選，並表示將競選連任州檢察長。（美聯社）

此前宣布2022年競選紐約州長的州檢察長詹樂霞(Letitia James)，9日宣布退選，並表示將競選連任州檢察長；作為現任州長霍楚(Kathy Hochul)競選連任的最有力競爭者，詹樂霞的退選料將鞏固霍楚的優勢。

詹樂霞今年公布的前州長葛謨(Andrew Cuomo)性騷調查報告導致葛謨引咎辭職，讓她成為政壇矚目的焦點，她也在10月順勢宣布競選州長，一度被認為有望成為紐約州是上首位女性非洲裔州長；但近幾次民調顯示，詹樂霞的支持率落後霍楚高達兩位數，她參選後也鮮有舉辦競選造勢活動，籌款也被認為大幅落後於霍楚。

詹樂霞9日在推特上表示，她已經作出決定，將繼續州檢察長的工作，希望在任內完成跡象重要的調查和案件；她也於同日宣布，將對前總統川普發出傳票，要求川普在一項民事欺詐調查中作證，並要求川普在明年1月7日就另一項有關川普商業行為的調查中宣示作證。

知情人士表示，詹樂霞的競選團隊9日早些時候已經將退選決定告知其支持者，但未提及原因；目前尚不清楚詹樂霞退選是否因為初選競爭太過激烈，畢竟霍楚的人氣一直在增長，而且拿到不少背書，詹樂霞則鮮有斬獲。

此外，作為進步派代表人物，詹樂霞也遭遇同為進步派的紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)和市長白思豪(Bill de Blasio)的挑戰，二人和詹樂霞一樣來自布碌崙(布魯克林)，三人若同時參選的話可能造成票源分散，詹樂霞的退選可能會讓威廉姆斯拿到更多背書。

而詹樂霞決定競選連任州檢察長，也將改變州檢察長選戰的局面，因此前預計州檢察長一職將因為詹樂霞選州長而空缺，已有多人表示將競選州檢察長或有意參選；目前，此前已表態要參選州檢察長的威徹斯特郡州參議員梅爾(Shelley Mayer)聽聞詹樂霞要競選連任後，立刻宣布退選，並背書詹樂霞；另一名有意參選的州參議員吉納瑞斯(Michael Gianaris)，也表態支持詹樂霞連任。

霍楚 川普 威廉

上一則

80萬合法移民可選市級民代 紐約法案過關

下一則

反對3華社建遊民所 華裔嗆歧視 擬15日市政廳抗議

延伸閱讀

詹樂霞退選紐約州長 將競選連任州檢察長

詹樂霞退選紐約州長 將競選連任州檢察長
州長初選民調 霍楚大幅領先…長島國會議員蘇奧齊加入戰局

州長初選民調 霍楚大幅領先…長島國會議員蘇奧齊加入戰局
紐約州長初選民調：霍楚大幅領先 長島國會眾議員蘇奧齊參選

紐約州長初選民調：霍楚大幅領先 長島國會眾議員蘇奧齊參選
州長初選民調 霍楚遙遙領先…白思豪墊底 淨支持率為負

州長初選民調 霍楚遙遙領先…白思豪墊底 淨支持率為負
詹樂霞選搭檔 考慮蘇福克、威郡郡長

詹樂霞選搭檔 考慮蘇福克、威郡郡長

熱門新聞

30歲哥大博士生吉利在晨邊公園內被捅死。(取自臉書)

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

2021-12-03 13:42
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)2日表示，全美第二位確診感染Omicron變種病毒的明尼蘇達州居民，曾來過紐約市參加2021年紐約國際動漫展(Anime NYC 2021)，霍楚呼籲民眾盡快檢測。美聯社

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

2021-12-02 12:22
109分局門前擠滿前來報案的法拉盛居民，都是因為失業金賬戶遭不法分子盜刷或直接提取現金。（記者張心／攝影）

每次483元…華人失業金連遭盜刷 109分局報案排長龍

2021-12-02 02:30
身穿紅衣的男子出現在聯合國總部前，以霰彈槍抵著下巴。路透

霰彈槍抵下巴疑要自殺 男子現身紐約聯合國總部 遭警制伏

2021-12-02 14:13
紐約連續兩天單日新增確診數超過1萬，圖為民眾在時報廣場接受病毒檢測。（路透）

紐約病例連兩天破萬 醫院告急危機再現

2021-12-04 02:30
紐約連續兩天單日新增確診數超過1萬，圖為民眾在時報廣場接受病毒檢測。（路透）

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

2021-12-03 23:36

超人氣

更多 >
兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎

兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎
尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個
美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此
好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼
尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？