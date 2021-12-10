詹樂霞退選紐約州長 拚連任州檢察長

詹樂霞9日宣布退出州長競選，並表示將競選連任州檢察長。（美聯社）

此前宣布2022年競選紐約州長的州檢察長詹樂霞(Letitia James)，9日宣布退選，並表示將競選連任州檢察長；作為現任州長霍楚 (Kathy Hochul)競選連任的最有力競爭者，詹樂霞的退選料將鞏固霍楚的優勢。

詹樂霞今年公布的前州長葛謨(Andrew Cuomo)性騷調查報告導致葛謨引咎辭職，讓她成為政壇矚目的焦點，她也在10月順勢宣布競選州長，一度被認為有望成為紐約州是上首位女性非洲裔州長；但近幾次民調顯示，詹樂霞的支持率落後霍楚高達兩位數，她參選後也鮮有舉辦競選造勢活動，籌款也被認為大幅落後於霍楚。

詹樂霞9日在推特上表示，她已經作出決定，將繼續州檢察長的工作，希望在任內完成跡象重要的調查和案件；她也於同日宣布，將對前總統川普 發出傳票，要求川普在一項民事欺詐調查中作證，並要求川普在明年1月7日就另一項有關川普商業行為的調查中宣示作證。

知情人士表示，詹樂霞的競選團隊9日早些時候已經將退選決定告知其支持者，但未提及原因；目前尚不清楚詹樂霞退選是否因為初選競爭太過激烈，畢竟霍楚的人氣一直在增長，而且拿到不少背書，詹樂霞則鮮有斬獲。

此外，作為進步派代表人物，詹樂霞也遭遇同為進步派的紐約市公益維護人威廉 姆斯(Jumaane Williams)和市長白思豪(Bill de Blasio)的挑戰，二人和詹樂霞一樣來自布碌崙(布魯克林)，三人若同時參選的話可能造成票源分散，詹樂霞的退選可能會讓威廉姆斯拿到更多背書。

而詹樂霞決定競選連任州檢察長，也將改變州檢察長選戰的局面，因此前預計州檢察長一職將因為詹樂霞選州長而空缺，已有多人表示將競選州檢察長或有意參選；目前，此前已表態要參選州檢察長的威徹斯特郡州參議員梅爾(Shelley Mayer)聽聞詹樂霞要競選連任後，立刻宣布退選，並背書詹樂霞；另一名有意參選的州參議員吉納瑞斯(Michael Gianaris)，也表態支持詹樂霞連任。