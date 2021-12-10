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紐約Omicron病例 1周增至20例 13人在紐約市

記者和釗宇／紐約報導
紐約州已經發現20例Omicron變種病毒感染者，其中13例在紐約市。（州長辦公室提供）
紐約州已經發現20例Omicron變種病毒感染者，其中13例在紐約市。（州長辦公室提供）

州長霍楚(Kathy Hochul)9日表示，全州目前已經發現20例Omicron變種病毒感染者，其中13例在紐約市；她表示，公衛專家預計Omicron變種病毒感染者人數將持續上升，社區感染已經出現。

州府數據顯示，全州8日新增病例1萬2491人，七天平均陽性率為4.78%，新冠住院人數升至3498人，比今年4月中旬疫情低點時猛增86%，加護病房住院人數和插管治療人數也繼續增加，新增死亡54人；霍楚表示，她已下令全州32家病床告急的醫院從9日起暫停擇期手術，應對新冠住院病人增加。

紐約州一周之前確認首例Omicron變種病毒感染者，霍楚表示，初步跡象顯示Omicron變種病毒傳播速度極快，但州府已經做好準備，州衛生的實驗室仍在加緊對新增病例進行測序；「現在我們我們應準備好應對社區感染，意味著變種病毒並不是由遊客傳播而來，而是已經在社區擴散；我們正在認真應對，確保所有防疫手段都被考慮。」她還說，將在10日公布更多防疫要求。

霍楚說，接種疫苗仍能夠在一定程度上預防重症；她表示，上周全州共施打了將近50萬劑補強針，比前一周的數量增長50%；新任州衛生廳長巴塞特(Mary Bassett)敦促民眾在假日季開始前盡快接種疫苗和補強針，但她也表示，目前Delta變種病毒仍是主要威脅，是病例數和住院人數快速增加的頭號原因，目前全州測序的病例中有98.9%為Delta變種病毒，「我們目前尚無法確定Omicron變種病毒是否會取代Delta。」

州府數據顯示，目前全州五至11歲兒童的完全接種率僅有20%，12至17歲青少年的完全接種率為64.6%，成年人的完全接種率則為80%；霍楚表示，州府將在全州九個郡新增接種點，包括長島的蘇福克郡。

變種病毒 霍楚 Omicron

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