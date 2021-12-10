法拉盛首個遊民所 社服局證實蓋在39大道 估2024年開放

市府確認將在39大道133-04號建造法拉盛第一個遊民所，預計2024年初開放。（記者張心／攝影）

社會服務局(Department of Social Services)日前就皇后區 39大道133-04號將建造遊民所的消息發表正式聲明，宣布該地點確實將興建法拉盛 社區第一個遊民所(Shelter)，為90個擁有孩子的無家可歸的家庭提供庇護，並且透露9月23日已經告知社區該遊民所將於2024年初開放。

社會服務局發言人在聲明中證實了法拉盛將建造遊民所的消息，承認將與城市資源機構(Urban Resource Institute)合作打造該項目，表示該收容所是市長白思豪「遊民浪潮」(Turning the Tide)計畫的一部分，目的是將遊民安置在自己原本居住的社區中，取消朱利安尼(Rudy Giuliani)時代使用集群單位和商務酒店作為臨時遊民所的政策。

社會服務局在聲明中承諾，會優先安置來自皇后區，尤其是涵蓋法拉盛、大學點 、白石鎮等地的皇后區第七社區委員會服務下的市民，方便他們生活在接近自己學校、醫院、公司、宗教場所的本地社區中。

與此同時，社會服務局反復強調這是一個「高質量」的建築，城市資源機構將派專業服務人員為入住者提供支持，包括住房安置援助、醫療和心理健康服務、成人和青年就業咨詢、獨立生活技能講習、幼兒託管服務、學齡兒童課外活動計畫等，並透露將與皇后區第七社區委員會、當地民選官員和社區居民合作，幫助入住者找到工作機會。

對於可能造成的安全隱患，社會服務局表示城市資源機構將提供全天候的現場安保，安裝50個攝像頭，並為遊民設置宵禁時間，確保每晚九時後所有遊民不可再隨意進出；除此之外，還將為其他法拉盛居民設置一條24小時熱線，方便其反饋任何在此處遇到的緊急情況。

值得注意的是，社會服務局在聲明中透露，已於2021年9月23日通知了社區將在2024年初開放該地點，「迄今為止，所有「遊民浪潮」的遊民所可能開放前，都會提前至少30天通知社區。」為了保證項目的順利推行，該局將建立社區咨詢委員會(Community Advisory Board)，定期舉行會議保持與社區及時而直接的溝通。