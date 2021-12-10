我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼加拉瓜的背叛?斷交背後被制裁的「獨裁者鐘擺」

民主峰會淪圈地運動 恐不利拜登外交布局

法拉盛首個遊民所 社服局證實蓋在39大道 估2024年開放

記者張心／紐約報導
市府確認將在39大道133-04號建造法拉盛第一個遊民所，預計2024年初開放。（記者張心／攝影）
市府確認將在39大道133-04號建造法拉盛第一個遊民所，預計2024年初開放。（記者張心／攝影）

社會服務局(Department of Social Services)日前就皇后區39大道133-04號將建造遊民所的消息發表正式聲明，宣布該地點確實將興建法拉盛社區第一個遊民所(Shelter)，為90個擁有孩子的無家可歸的家庭提供庇護，並且透露9月23日已經告知社區該遊民所將於2024年初開放。

社會服務局發言人在聲明中證實了法拉盛將建造遊民所的消息，承認將與城市資源機構(Urban Resource Institute)合作打造該項目，表示該收容所是市長白思豪「遊民浪潮」(Turning the Tide)計畫的一部分，目的是將遊民安置在自己原本居住的社區中，取消朱利安尼(Rudy Giuliani)時代使用集群單位和商務酒店作為臨時遊民所的政策。

社會服務局在聲明中承諾，會優先安置來自皇后區，尤其是涵蓋法拉盛、大學點、白石鎮等地的皇后區第七社區委員會服務下的市民，方便他們生活在接近自己學校、醫院、公司、宗教場所的本地社區中。

與此同時，社會服務局反復強調這是一個「高質量」的建築，城市資源機構將派專業服務人員為入住者提供支持，包括住房安置援助、醫療和心理健康服務、成人和青年就業咨詢、獨立生活技能講習、幼兒託管服務、學齡兒童課外活動計畫等，並透露將與皇后區第七社區委員會、當地民選官員和社區居民合作，幫助入住者找到工作機會。

對於可能造成的安全隱患，社會服務局表示城市資源機構將提供全天候的現場安保，安裝50個攝像頭，並為遊民設置宵禁時間，確保每晚九時後所有遊民不可再隨意進出；除此之外，還將為其他法拉盛居民設置一條24小時熱線，方便其反饋任何在此處遇到的緊急情況。

值得注意的是，社會服務局在聲明中透露，已於2021年9月23日通知了社區將在2024年初開放該地點，「迄今為止，所有「遊民浪潮」的遊民所可能開放前，都會提前至少30天通知社區。」為了保證項目的順利推行，該局將建立社區咨詢委員會(Community Advisory Board)，定期舉行會議保持與社區及時而直接的溝通。

法拉盛 皇后區 大學點

上一則

NJTTC 乒乓球俱樂部火熱招生中 2021 Joola北美國際公開賽喜創佳績

下一則

周末好去處／曼哈頓華埠 雜技團演出

延伸閱讀

每日平均20起 感恩節後北皇后區ATM詐騙頻傳

每日平均20起 感恩節後北皇后區ATM詐騙頻傳
時隔35年 法拉盛首家電影院開幕 4D影廳吸睛

時隔35年 法拉盛首家電影院開幕 4D影廳吸睛

大都會國際兒童事工 送法拉盛孩子350份聖誕禮物

大都會國際兒童事工 送法拉盛孩子350份聖誕禮物

變種病毒快速傳播 法拉盛華裔民眾爭打補強針

變種病毒快速傳播 法拉盛華裔民眾爭打補強針
雲頂世界Catskills賭場最近的賭桌遊戲往返發財巴士車票$15可獲$45老虎機券

雲頂世界Catskills賭場最近的賭桌遊戲往返發財巴士車票$15可獲$45老虎機券

熱門新聞

30歲哥大博士生吉利在晨邊公園內被捅死。(取自臉書)

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

2021-12-03 13:42
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)2日表示，全美第二位確診感染Omicron變種病毒的明尼蘇達州居民，曾來過紐約市參加2021年紐約國際動漫展(Anime NYC 2021)，霍楚呼籲民眾盡快檢測。美聯社

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

2021-12-02 12:22
109分局門前擠滿前來報案的法拉盛居民，都是因為失業金賬戶遭不法分子盜刷或直接提取現金。（記者張心／攝影）

每次483元…華人失業金連遭盜刷 109分局報案排長龍

2021-12-02 02:30
身穿紅衣的男子出現在聯合國總部前，以霰彈槍抵著下巴。路透

霰彈槍抵下巴疑要自殺 男子現身紐約聯合國總部 遭警制伏

2021-12-02 14:13
紐約連續兩天單日新增確診數超過1萬，圖為民眾在時報廣場接受病毒檢測。（路透）

紐約病例連兩天破萬 醫院告急危機再現

2021-12-04 02:30
紐約連續兩天單日新增確診數超過1萬，圖為民眾在時報廣場接受病毒檢測。（路透）

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

2021-12-03 23:36

超人氣

更多 >
兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎

兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎
尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個
美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此
好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼
尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？