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反對3華社建遊民所 華裔嗆歧視 擬15日市政廳抗議

記者顏嘉瑩／紐約報導
9日多個閩籍和廣東僑團在華埠召開記者會，表示將於15日聚集下城市政廳抗議。(記者顏嘉瑩/攝影)
9日多個閩籍和廣東僑團在華埠召開記者會，表示將於15日聚集下城市政廳抗議。(記者顏嘉瑩/攝影)

目前曼哈頓華埠、皇后區法拉盛和布碌崙(布魯克林)8大道三個主要華人社區，在市府的計畫中都將修建遊民相關設施，遭到社區反對；9日多個閩籍和廣東僑團在華埠召開記者會，表示將於15日(周三)聚集下城市政廳抗議，向市府及民選官員表達社區不滿，呼籲所有華人勇敢發聲。

市府計畫在華埠東百老匯91號、法拉盛大學點大道39-03號，以及布碌崙8大道附近的65街801號等三處分別修建遊民避風港和遊民收容所；由於三處選址均位於華人社區中心點，且期間缺乏社區參與，遭到居民反對，也憂心若設施建成，將為在疫情間受到重創的華人社區再度雪上加霜。

紐約崇正會副主席袁漢造表示，東百老匯91號遊民避風港若修建完成，將影響附近商家長達30年並影響社區安全，而市府在未知會社區的情況下，就擅自選擇在華埠等華人社區興建遊民設施，「這不是歧視是什麼？」他進一步表示，華裔善良守法，但不代表可以受欺負。

美國福建會館第一常務副主席鄭振何則說，9日的記者會由廣東和福建僑團組織，在面對社區議題時，所有僑團應該不分你我，堅決與社區居民共進退、保衛權益。

美國林則徐基金會主席陳鍵榕說，九一一事件和疫情對華埠社區造成深遠的影響，再建遊民避風港將為東百老匯雪上加霜；他強調，社區不反對市府積極解決遊民問題，但東百老匯91號的地點離社區中心太近，因此社區決定在15日市議會今年最後一次召開全會大會時，舉辦抗議大遊行，代表東百老匯和其他兩個華人社區的聲音。

陳鍵榕也表示，將由閩粵僑團組成「反對華人社區修建遊民所聯盟」，負責組織此次的大遊行，由崇正會主席朱天長、福建會館主席潘木永和他三人擔任委員會主席。

前第38選區民主黨市議員參選人林煜則表示，紐約市是個富有的城市，卻有這麼多的貧困人口，政府真正需要的是了解社區、找到問題根源；他認為，遊民問題需要兩黨、市府、州府、聯邦的解決，社區願意坐下來與政府合作，研擬對大眾有益的方案，而非有如現在僅是少數人的政治工程。

15日當天的遊行將於中午12時在市政廳前集合，主辦方呼籲各區華人都應踴躍參與、向政府傳達社區心聲。

華人 華埠 百老匯

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