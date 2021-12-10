我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼加拉瓜的背叛?斷交背後被制裁的「獨裁者鐘擺」

民主峰會淪圈地運動 恐不利拜登外交布局

市府挑華人社區建遊民所 恐是另類族裔不公

紐約客談

布碌崙(布魯克林)8大道、曼哈頓華埠與法拉盛日前先後被爆出遊民所建案，引起華裔社區反彈，華人示威、遊行、連署，甚至擬訴諸法律力阻止遊民所入駐，也再次激發民眾對市府不滿。

華人反對建遊民所，並非自私自利，而是大家知道市府遊民所計畫並不能「根治」遊民問題；不少遊民所選址在公共交通不便處，內部也沒有心理諮詢師，導致遊民只能重回街頭，利用酒精與毒品麻痺自身，隨地大小便，影響社區治安。

疫情爆發後，紐約市的遊民問題日益嚴重，法拉盛等華社不乏有華裔面孔的無家可歸者出現，他們寧願選在紙箱度日，也不願申請遊民所；他們指，天氣惡劣時，遊民所爆滿、早無床位，加上擔憂被傳染新冠病毒，且過去曾因語言不通、常受欺凌，只能在街邊安家。

市府對於遊民問題，從不吝惜經費，遊民聯盟的一份統計顯示，為防疫情擴散，政府曾花3億元，將遊民安置在昂貴酒店，但遊民人數不降反增，再次說明「撒錢」和「盲目愛心」解決不了遊民問題。

市府近年政策「左傾」，多次以「公平」為藉口，強在華社推行社區監獄、遊民所等政策，件件未與社區良好溝通，之後又強行吹捧，早惹不滿；可以想見，這些計畫背後犧牲的是華裔商民的利益，豈非疫情下的另一種族裔不公？

（紐約客談，每周二至周六見報）

疫情 華裔 法拉盛

上一則

NJTTC 乒乓球俱樂部火熱招生中 2021 Joola北美國際公開賽喜創佳績

下一則

周末好去處／曼哈頓華埠 雜技團演出

延伸閱讀

時隔35年 法拉盛首家電影院開幕 4D影廳吸睛

時隔35年 法拉盛首家電影院開幕 4D影廳吸睛

洛市中心 清除遊民帳篷

洛市中心 清除遊民帳篷
變種病毒快速傳播 法拉盛華裔民眾爭打補強針

變種病毒快速傳播 法拉盛華裔民眾爭打補強針
大都會國際兒童事工 送法拉盛孩子350份聖誕禮物

大都會國際兒童事工 送法拉盛孩子350份聖誕禮物

雲頂世界Catskills賭場最近的賭桌遊戲往返發財巴士車票$15可獲$45老虎機券

雲頂世界Catskills賭場最近的賭桌遊戲往返發財巴士車票$15可獲$45老虎機券

熱門新聞

30歲哥大博士生吉利在晨邊公園內被捅死。(取自臉書)

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

2021-12-03 13:42
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)2日表示，全美第二位確診感染Omicron變種病毒的明尼蘇達州居民，曾來過紐約市參加2021年紐約國際動漫展(Anime NYC 2021)，霍楚呼籲民眾盡快檢測。美聯社

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

2021-12-02 12:22
109分局門前擠滿前來報案的法拉盛居民，都是因為失業金賬戶遭不法分子盜刷或直接提取現金。（記者張心／攝影）

每次483元…華人失業金連遭盜刷 109分局報案排長龍

2021-12-02 02:30
身穿紅衣的男子出現在聯合國總部前，以霰彈槍抵著下巴。路透

霰彈槍抵下巴疑要自殺 男子現身紐約聯合國總部 遭警制伏

2021-12-02 14:13
紐約連續兩天單日新增確診數超過1萬，圖為民眾在時報廣場接受病毒檢測。（路透）

紐約病例連兩天破萬 醫院告急危機再現

2021-12-04 02:30
紐約連續兩天單日新增確診數超過1萬，圖為民眾在時報廣場接受病毒檢測。（路透）

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

2021-12-03 23:36

超人氣

更多 >
兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎

兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎
尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個
美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此
好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼
尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？