市府挑華人社區建遊民所 恐是另類族裔不公

布碌崙(布魯克林)8大道、曼哈頓華埠與法拉盛 日前先後被爆出遊民所建案，引起華裔 社區反彈，華人示威、遊行、連署，甚至擬訴諸法律力阻止遊民所入駐，也再次激發民眾對市府不滿。

華人反對建遊民所，並非自私自利，而是大家知道市府遊民所計畫並不能「根治」遊民問題；不少遊民所選址在公共交通不便處，內部也沒有心理諮詢師，導致遊民只能重回街頭，利用酒精與毒品麻痺自身，隨地大小便，影響社區治安。

疫情 爆發後，紐約市的遊民問題日益嚴重，法拉盛等華社不乏有華裔面孔的無家可歸者出現，他們寧願選在紙箱度日，也不願申請遊民所；他們指，天氣惡劣時，遊民所爆滿、早無床位，加上擔憂被傳染新冠病毒，且過去曾因語言不通、常受欺凌，只能在街邊安家。

市府對於遊民問題，從不吝惜經費，遊民聯盟的一份統計顯示，為防疫情擴散，政府曾花3億元，將遊民安置在昂貴酒店，但遊民人數不降反增，再次說明「撒錢」和「盲目愛心」解決不了遊民問題。

市府近年政策「左傾」，多次以「公平」為藉口，強在華社推行社區監獄、遊民所等政策，件件未與社區良好溝通，之後又強行吹捧，早惹不滿；可以想見，這些計畫背後犧牲的是華裔商民的利益，豈非疫情下的另一種族裔不公？

（紐約客談，每周二至周六見報）