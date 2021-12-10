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東百老匯「避風港」 市服局：下城遊民重要社會資源

記者顏嘉瑩／紐約報導
市遊民服務局相信遊民避風港將會成為提供周邊及下城地區遊民的主要社會資源。(記者顏嘉瑩/攝影)
市遊民服務局相信遊民避風港將會成為提供周邊及下城地區遊民的主要社會資源。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓華埠社區反對東百老匯91號遊民避風港(Safe Haven)的聲音仍在持續，不過主導該項目的市遊民服務局(DHS)近日發表聲明，表示在2019年發生的四名遊民血案後，民選官員與社區達成共識要全面解決遊民問題，同時也相信該遊民避風港在華埠社區，將會成為提供周邊及下城地區遊民的主要社會資源。

市社會服務局(Department of Social Services)下屬的市遊民服務局發言人馬汀(Ian Martin)針對東百老匯91號的遊民避風港做出回應，表示安置那些遊民並協助他們重新站穩腳步是困難的工作，尤其是在疫情之後，所有社區都應該要與當局站在一起，並提供相關的資源與協助。

馬汀表示，在2019年的遊民血案後，全市民選官員與社區同聲要求提供這些遊民需要的協助，而在東百老匯的遊民收容所正是能夠提供社區重要相關資源的場所；他解釋，遊民避風港是能夠滿足這些遊民需求，而量身打造的低門檻住房選擇，東百老匯91號的選址，將能建立在市遊民服務局致力擴展這些專業資源的基礎上，支持在華埠社區以及整個曼哈頓區域的遊民。

根據市遊民服務局數據，市府致力於拓展遊民相關收容設施，從2014年僅有600張床位，至今已經有超過3000張床位；馬汀表示，遊民避風港通常是遊民離開街頭，邁入住進永久住房的第一步，至今已經協助超過4200名遊民離開街頭以及地鐵站。

馬汀說，與社區和非營利組織合作為遊民提供服務，市遊民服務局堅信這些被幫助者將會感到歡迎，而透過官民的合作關係和同理心，將會使該項目的過程更順利。

候任市議員馬泰(Christopher Marte)9日發表聲明，對東百老匯91號的遊民避風港缺乏社區參與感到憤怒，承諾在明年上任時，將根據獲得的訊息進行干預；他表示，華埠需要的是可負擔住房，光建遊民收容所無法解決城市的遊民問題。

位於東百老匯91號的的遊民避風港，項目共計將花費3億3800萬元，為120名遊民提供平均為期一年的長期住宿與全面化健康管理，預計於2023年6月開始營運至2053年。

百老匯 華埠 曼哈頓

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