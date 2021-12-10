東百老匯「避風港」 市服局：下城遊民重要社會資源
曼哈頓華埠社區反對東百老匯91號遊民避風港(Safe Haven)的聲音仍在持續，不過主導該項目的市遊民服務局(DHS)近日發表聲明，表示在2019年發生的四名遊民血案後，民選官員與社區達成共識要全面解決遊民問題，同時也相信該遊民避風港在華埠社區，將會成為提供周邊及下城地區遊民的主要社會資源。
市社會服務局(Department of Social Services)下屬的市遊民服務局發言人馬汀(Ian Martin)針對東百老匯91號的遊民避風港做出回應，表示安置那些遊民並協助他們重新站穩腳步是困難的工作，尤其是在疫情之後，所有社區都應該要與當局站在一起，並提供相關的資源與協助。
馬汀表示，在2019年的遊民血案後，全市民選官員與社區同聲要求提供這些遊民需要的協助，而在東百老匯的遊民收容所正是能夠提供社區重要相關資源的場所；他解釋，遊民避風港是能夠滿足這些遊民需求，而量身打造的低門檻住房選擇，東百老匯91號的選址，將能建立在市遊民服務局致力擴展這些專業資源的基礎上，支持在華埠社區以及整個曼哈頓區域的遊民。
根據市遊民服務局數據，市府致力於拓展遊民相關收容設施，從2014年僅有600張床位，至今已經有超過3000張床位；馬汀表示，遊民避風港通常是遊民離開街頭，邁入住進永久住房的第一步，至今已經協助超過4200名遊民離開街頭以及地鐵站。
馬汀說，與社區和非營利組織合作為遊民提供服務，市遊民服務局堅信這些被幫助者將會感到歡迎，而透過官民的合作關係和同理心，將會使該項目的過程更順利。
候任市議員馬泰(Christopher Marte)9日發表聲明，對東百老匯91號的遊民避風港缺乏社區參與感到憤怒，承諾在明年上任時，將根據獲得的訊息進行干預；他表示，華埠需要的是可負擔住房，光建遊民收容所無法解決城市的遊民問題。
位於東百老匯91號的的遊民避風港，項目共計將花費3億3800萬元，為120名遊民提供平均為期一年的長期住宿與全面化健康管理，預計於2023年6月開始營運至2053年。
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