紐約市通過非公民投票法案 80萬合法移民可投票選市級民代

紐約市議會9日通過法案，允許全市約80萬擁有合法身分的移民投票選舉市級民代，預計將有超過11萬華裔移民將首次有機會投票，紐約市也將成為全美規模最大的允許非公民投票的行政區。（記者和釗宇／攝影）

紐約市 議會9日通過法案，允許全市約80萬擁有合法身分的移民投票 選舉市級民代，預計將有超過11萬華裔移民將首次有機會投票，紐約市也將成為全美規模最大的允許非公民投票的行政區；市長白思豪(Bill de Blasio)表示將會讓法案生效，但仍因擔心法案可能帶來的法律糾紛而持保留態度。

這項名為「我們的城市我們投票」(Our City, Our Vote)的法案由市議員羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)提出，擁有合法工作身分並在紐約市居住至少30日的居民，就可有市級選舉投票權，除永久居民(綠卡持有者)之外，還有依法納稅、有合法工作身分的移民，包括工作簽證 (H-1B)持有者、參加實習計畫(OPT)的國際學生及工作簽證配偶(H-4)等EAD工作許可卡持有者、受「童年抵美暫緩遣返」(DACA)計畫保護的夢想生等。

法案要求市選舉委員會在明年7月之前制定計畫，包括變更選民註冊規則、設立條款為非公民提供單獨選票，避免非公民投票選舉聯邦和州級民代；法案以33票贊成、14票反對、兩票棄權獲得通過，非公民將在2023年首次參與市級選舉的投票。

不過33票並未達到足以讓市長無法行使否決權的票數，但白思豪表示，他不會行使否決權，自己仍對法案持保留態度，「我認為這項法案尚有法律疑問沒有解決，但我尊重市議會的決定，但我認為未來仍會有一些問題。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點