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史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

紐約新冠安全app 父母可傳子女接種紀錄

記者和釗宇／紐約報導
兒童將被納入「紐約之鑰」項目，市府將更新「紐約新冠安全」手機軟體，允許父母上傳子女的接種紀錄。（美聯社）
兒童將被納入「紐約之鑰」項目，市府將更新「紐約新冠安全」手機軟體，允許父母上傳子女的接種紀錄。（美聯社）

紐約市新冠疫情不斷升溫，日增病例數和新冠住院人數近幾周持續攀升，全市已出現13例Omicron變種病毒；市府將在本周更新「紐約新冠安全」(NYC COVID Safe)手機程序軟體，允許父母上傳子女的接種紀錄，適應「紐約之鑰」(Key to NYC)將納入兒童的新規。

根據市府數據，全市日新增病例數過去四周以來攀升37%，住院人數則增長14%，單日死亡人數也小幅增加；而州府數據顯示，全州日新增病例數7日再度接近萬例，住院人數、ICU人數和插管治療人數也都繼續增加，全州新增Omicron變種病毒感染者六例，均在紐約市，目前紐約市已有13名感染者，全州共20人感染。

不過，目前尚無法確定疫情反彈是否由Omicron變種病毒引起；根據紐約市對病例的抽樣檢測，目前Delta變種病毒仍占全市新增病例的98%；但市長白思豪(Bill de Blasio)表示，預計未來幾周將發現更多Omicron變種病毒感染者。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)說，「比發現Omicron變種病毒感染者個例更重要的是，我們預計Omicron已經開始社區傳播；目前我們尚未發現任何明顯的聚集性疫情，說明Omicron感染者並非與某個人或者某個活動相關，但已出現社區傳播。」

為促進兒童接種，市府此前將五至11歲兒童納入「紐約之鑰」項目，自本月14日起，五至11歲兒童進入餐館、影劇院等室內公共場合，也須出示接種紀錄；白思豪表示，為方便兒童出示接種紀錄，市府本周內將更新「紐約新冠安全」手機程式軟體，允許父母上傳子女的接種紀錄。

根據「紐約之鑰」項目，民眾除了出示接種卡、「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)，也可以透過手機下載由市府推出的「紐約市疫情安全」(NYC COVID SAFE)應用程式，後者允許用戶可以上傳接種紀錄的照片；經過更新，軟體將允許多人合用一個帳戶，方便人員較多的家庭使用，全市已有超過百萬民眾下載該軟體。

市府數據顯示，目前全市五至11歲兒童中僅有28%至少接種一針，16%的兒童已經完全接種；12至17青少年的單針接種率已達到81%，72%已經完全接種。

Omicron 變種病毒 紐約市

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