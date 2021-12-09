白思豪強制接種令 連遭興訟

白思豪此前針對全市所有公務員的強制接種令再遭警員訴訟。（市長辦公室提供）

市長白思豪 (Bill de Blasio)此前針對全市所有公務員的強制接種令再遭訴訟，州高等法院日前決定，14日將就公務員強制接種令舉行法庭公聽，屆時將裁決是否叫停接種令；此外，白思豪本周出台的針對私企員工的強制接種令，預計也將遭到集體訴訟，史泰登島 一名律師已表示將代理訴訟。

這項訴訟由紐約市 警探馬西亞諾(Anthony Marciano)提出，他表示市府沒有推出公務員強制接種令的「法律權力」，因為州議會沒有通過任何相關法律授權；此人還稱，他對新冠病毒「自然免疫」，因此他自認為被強制接種令是不平等對待。

州高等法院法官納沃(Frank Nervo)8日決定，將於14日舉辦公聽會，看是否叫停強制接種令；而馬西亞諾的律師卻已在推特上自行宣布勝訴，稱法庭已叫停接種令；對此市法務部發言人表示，法官沒有出具任何禁止令。

市懲教局員工工會8日也宣布將就疫苗令狀告市府。

白思豪10月20日推出強制接種令，要求全市除懲教局之外的所有公務員須在11月1日接種疫苗，否則將被放無薪假，允許員工提出醫療和宗教豁免申請；該強制接種令此前已經遭到多次訴訟，但法庭最後均判市府勝訴。

此外，白思豪本周推出的私企人員強制接種令，預計也將遭到集體訴訟；史泰登島律師基羅米諾(Louis Gelormino)表示，他將代表拒絕接種的私企人員提訴；他表示，過去幾天他已經接到幾十通電話，希望提起訴訟，「任何在紐約市工作的16至75歲民眾，如果不想接種，我們將代表他們進行集體訴訟。」

根據新規，已經返崗上班的私企員工須在12月27日前至少接種一針，但遠程上班的員工可暫時不接種，新規不提供定期檢測的選項，但計畫為醫療和宗教原因不能接種者提供豁免，新規預計將影響18萬4000家企業；市府將與私營業者合作商議新規的細節，如新規如何執行，以及企業是否有權拒絕給未接種的員工發薪，預計將於15日公布。